«Путешествие из Парижа»: Рецензия Киноафиши

Спасительная сила детства

В прокат выходит «Путешествие из Парижа» – комедийная семейная история французских режиссеров Артура Делера и Квентина Рейно. Это не первый их совместный проект: «Путешествие» предваряли один короткометражный и один полнометражный фильм. Последний, кстати, тоже был посвящен человеческим взаимоотношениям. Поэтому любопытно посмотреть, как авторы развили тему в нынешней работе.

Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»

Семья Гилби-Лакур – это преподаватель философии Морис Гилби, его жена Клэр Лакур, их общая дочка Прюн и Люси и Алекс – дети от предыдущего брака. Кроме того, с ними уже долгое время живет брат Клэр Марк, непутевый писатель, больше увлекающийся женщинами и вечеринками. На первый взгляд, сосуществуют все вполне мирно – с поправкой на типичные бытовые трудности. И вот однажды они оказывается вынужденными сняться с насиженных мест, то бишь покинуть свой уютный дом в Париже, погрузиться в машину и поехать в маленький провинциальный город – на похороны отца Клэр. В дороге дети узнают, как несколько лет назад отец оставил мать Клэр и Марка, после чего та тяжело заболела и умерла. К тому же выясняется, что между супругами все не так гладко, да и другие члены семьи разучились слышать друг друга…

Изабель Карре, Стефан де Гротт, Амине Одиард Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»

Казалось бы, сюжет далек от чего бы то ни было комедийного. Но копнуть чуть глубже – и станет понятно, что предмет просто не лежит на поверхности. Авторы и не предлагают смеяться над героями: они всего-навсего рассказывают о ситуациях в их жизни – и это получается по-настоящему забавно. Смех здесь всегда пополам с грустью, как часто бывает во французском кино, но такой баланс и движет картину вперед. Вот семья остановилась в мотеле: еда невкусная, за столом царит напряжение. Морис пытается философствовать, но в итоге напивается – и мы видим его смешную и неуклюжую любовную сцену с женой.

Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»

Кроме того, уже одно то, что герои едут куда-то в машине, навевает керуаковское настроение, которое по определению не может быть слишком тяжелым. И при взгляде на залитую светом дорогу в зелени и мчащий по ней автомобиль оно только усиливается – с той лишь разницей, что это не путешествие ради путешествия. Однако сам факт совместной поездки должен снова сблизить героев. Надежда время от времени проскальзывает – в виде теплых взглядов или старого диска с песней, которую молча и улыбаясь слушают все вместе.

Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»

Изабель Карре (Клэр) и Стефан де Гротт (Морис) – сыгранный харизматичный дуэт, и изобразить семейную пару, проходящую через неприятности, у них получилось вполне правдиво. Но в сценарий заложен еще один важный персонаж – их ребенок Прюн, образ которой трогательно воплотила юная актриса Амине Одиард. Авторы делают ставку на спасительный мотив детства с его верой в чудо и добро. Пожалуй, в любом другом жанре столь нещадное использование эффекта бы не дало. Но здесь срабатывает на ура (прочитывается явная отсылка к Сэлинджеру: похоже, авторы зачитывались им – или зачитываются до сих пор). Именно Прюн приносит в жизнь остальных волшебство, причем самое настоящее – например, заставляя родных рассказывать сказки об исчезновении коров – и буквально видеть придуманное в реальности.

Конечно, лед не замедлит растаять – в столь доброй картине по-другому быть не может, и ближе к финалу наступят неизбежные перемены к лучшему. При этом создатели ловко обходятся без ненужной здесь дидактики: просто показывают историю и совершенно не настаивают на каких-либо выводах. Этим она и замечательна.

Александра Подольникова

В русском прокате с 28 апреля. Расписание и покупка билетов на фильм «Путешествие из Парижа».