«Путешествие из Парижа»: Рецензия Киноафиши
Спасительная сила детства
В прокат выходит «Путешествие из Парижа» – комедийная семейная история французских режиссеров Артура Делера и Квентина Рейно. Это не первый их совместный проект: «Путешествие» предваряли один короткометражный и один полнометражный фильм. Последний, кстати, тоже был посвящен человеческим взаимоотношениям. Поэтому любопытно посмотреть, как авторы развили тему в нынешней работе.
Семья Гилби-Лакур – это преподаватель философии Морис Гилби, его жена Клэр Лакур, их общая дочка Прюн и Люси и Алекс – дети от предыдущего брака. Кроме того, с ними уже долгое время живет брат Клэр Марк, непутевый писатель, больше увлекающийся женщинами и вечеринками. На первый взгляд, сосуществуют все вполне мирно – с поправкой на типичные бытовые трудности. И вот однажды они оказывается вынужденными сняться с насиженных мест, то бишь покинуть свой уютный дом в Париже, погрузиться в машину и поехать в маленький провинциальный город – на похороны отца Клэр. В дороге дети узнают, как несколько лет назад отец оставил мать Клэр и Марка, после чего та тяжело заболела и умерла. К тому же выясняется, что между супругами все не так гладко, да и другие члены семьи разучились слышать друг друга…
Казалось бы, сюжет далек от чего бы то ни было комедийного. Но копнуть чуть глубже – и станет понятно, что предмет просто не лежит на поверхности. Авторы и не предлагают смеяться над героями: они всего-навсего рассказывают о ситуациях в их жизни – и это получается по-настоящему забавно. Смех здесь всегда пополам с грустью, как часто бывает во французском кино, но такой баланс и движет картину вперед. Вот семья остановилась в мотеле: еда невкусная, за столом царит напряжение. Морис пытается философствовать, но в итоге напивается – и мы видим его смешную и неуклюжую любовную сцену с женой.
Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»
Кроме того, уже одно то, что герои едут куда-то в машине, навевает керуаковское настроение, которое по определению не может быть слишком тяжелым. И при взгляде на залитую светом дорогу в зелени и мчащий по ней автомобиль оно только усиливается – с той лишь разницей, что это не путешествие ради путешествия. Однако сам факт совместной поездки должен снова сблизить героев. Надежда время от времени проскальзывает – в виде теплых взглядов или старого диска с песней, которую молча и улыбаясь слушают все вместе.
Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»
Изабель Карре (Клэр) и Стефан де Гротт (Морис) – сыгранный харизматичный дуэт, и изобразить семейную пару, проходящую через неприятности, у них получилось вполне правдиво. Но в сценарий заложен еще один важный персонаж – их ребенок Прюн, образ которой трогательно воплотила юная актриса Амине Одиард. Авторы делают ставку на спасительный мотив детства с его верой в чудо и добро. Пожалуй, в любом другом жанре столь нещадное использование эффекта бы не дало. Но здесь срабатывает на ура (прочитывается явная отсылка к Сэлинджеру: похоже, авторы зачитывались им – или зачитываются до сих пор). Именно Прюн приносит в жизнь остальных волшебство, причем самое настоящее – например, заставляя родных рассказывать сказки об исчезновении коров – и буквально видеть придуманное в реальности.
Конечно, лед не замедлит растаять – в столь доброй картине по-другому быть не может, и ближе к финалу наступят неизбежные перемены к лучшему. При этом создатели ловко обходятся без ненужной здесь дидактики: просто показывают историю и совершенно не настаивают на каких-либо выводах. Этим она и замечательна.
Александра Подольникова
В русском прокате с 28 апреля. Расписание и покупка билетов на фильм «Путешествие из Парижа».