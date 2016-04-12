«Взорвать Гитлера»: Рецензия Киноафиши

Большая повесть о маленьком человеке

Сюжет фильма расскажет о реальном историческом событии. Простой немецкий гражданин Георг Эльзер попытался устроить покушение на Адольфа Гитлера. Он знал, что каждый год фюрер выступает перед публикой в пивной «Бюргербройкеллер», и решил установить в здании самодельную взрывчатку. Но именно в этот год, 8 ноября 1939 года, Гитлер покинул заведение буквально на несколько минут раньше. Взрыв всё равно прогремел, в результате чего погибли и пострадали люди. Эльзера тут же схватили нацисты, после чего подвергли жестоким пыткам. Страшась расправы над близкими, он всё же признал вину, однако никто не мог поверить, что столь масштабное преступление мужчина спланировал в одиночку.

Кадр из фильма «Взорвать Гитлера»

Попытка осветить историю Эльзера уже была предпринята немецким режиссёром Клаусом Марией Брандауэром в далёком 1989 году. Его коллега Оливер Хиршбигель решил влить в свою версию больше художественности и оживить её при помощи разноплановой съёмки, утепляющих атмосферу красок, любовной линии и пронзительной актёрской игры. Он сделал упор не на одно только чётко выстроенное, сухое документирование главных событий, но также показал важные моменты жизни своего героя, которые постепенно складываются в намерение совершить задуманное убийство. Он очень тонко соединил сугубо личную историю с развернувшейся в стране политической ситуацией. Эта драма не только одного человека, а отражение целой эпохи.

Кадр из фильма «Взорвать Гитлера»

Когда речь идёт о попытках расправы над Гитлером, то в памяти всплывают либо комичные интерпретации этой темы в таких сериалах, как «Доктор Кто» или «Отбросы», либо же вся серьёзность ужасной войны, которая не раз была запечатлена в художественном кино во всех уголках мира. Но вряд ли при упоминании фразы «покушение на Гитлера» ваше воображение нарисует столь простое лицо, как у актёра Кристиана Фриделя. Он с поразительной точностью передал характер маленького человека, который живёт самой обыкновенной жизнью: влюбляется, женится, разводится, работает и любит своё хобби. При этом в его взоре отражена вся та буря чувств и опасений за свою Родину, которая позже вырождается в стремление самостоятельно изменить ход истории. Мы видим, как постепенно всё вокруг него разрушается, а в корне всех этих проблем для него стоит один человек, от которого он решает избавиться. Но при этом он не способен дать отпор небольшому злу, например, когда видит, как жестокий муж избивает жену, которая для него небезразлична. Однако у него хватает смелости совершить куда более крупное деяние и противостоять куда более масштабному злу.

Кадр из фильма «Взорвать Гитлера»

Есть в фильме поразительной красоты сцена, когда герой стоит на заводе в рабочих очках, и в них отражается огонь. Именно этот огонь стал символом разгорающегося внутри него пламени, которое подарило ему уверенность для совершения безумства. Это история о внутренней силе одной личности, в руках которой сосредоточены такие возможности, которых нет у огромной толпы. Мы знаем, как один человек, он же Гитлер, был способен кардинально изменить ход мировой истории, но мы также видим, как другой человек, Эльзер, в одиночку пытается не дать этому случиться. Пусть его попытка и не увенчается успехом, но именно такие люди в будущем могут послужить примером для тех, кто захочет бросить вызов суровой реальности. Георг не стал тем, кто избавил Германию от зла, но справедливость всё равно восторжествовала, поэтому его борьба не была напрасной. Это история не о том, как человек рассыпался на части из-за своей неудачи, а о том, как собирались воедино его убеждения, тревоги, стремления и отвага. А уверенность в собственной правоте не покидала Эльзера до самого конца. Фильм «Взорвать Гитлера» смотрится совсем нелегко, но это и делает его таким искренним и настоящим. Если вы соскучились по серьёзному и проницательному кино, то обязательно обратите внимания на картину Хиршибгеля. И она доставит вам несравненное удовольствие в ответ.

Кадр из фильма «Взорвать Гитлера»

В прокате с 28 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Взорвать Гитлера»

Трошина Олеся