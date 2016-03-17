«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Золотой дракон, come on

Кадр из фильма «Смешарики»

Последние годы российская анимация на месте не стоит и всё усерднее пытается взобраться на новый уровень. Иногда эти попытки превзойти себя выглядят весьма плачевно, когда авторы бросают все силы на визуальную составляющую, а сюжет отбрасывают в сторону. Такая участь постигла недавние «Крякнутые каникулы», которые совсем запутались с целевой аудиторией. Конечно, никто не умаляет значимость высокого качества графики, но тут, как ни старайся, всё равно позволить себе голливудский уровень техничности в России пока не представляется возможным. Поэтому наиболее удачным решением является следование самобытности и достижение некой стабильности. Хорошим примером такого подхода являются работы студии «Мельница» и, конечно же, «Смешарики», покорившие маленьких зрителей уже больше десяти лет назад.

Кадр из мультипликационного сериала «Смешарики»

Успех «Смешариков» заключается в том, что, с какой стороны к ним ни подойди, изъяна не обнаружится. Тут есть и яркие, запоминающиеся персонажи, и поучительные сюжеты, и отличная графика, и, главное, строгие границы, за которые ни сериал, ни полные метры не выходят. Речь идёт об аудитории и пределах разумного. То есть родители могут совершенно не бояться, что их любимые дети почерпнут из истории о шарообразных животных нечто аморальное и безнравственное. Однако такие рамки также и сужают круг зрителей, делая сие анимационное творение увлекательным лишь для самых маленьких. Хотя это ни капли не сказывается на его качестве, а просто ещё раз подчёркивает утверждение, что всему своё время.

Денис Чернов, режиссёр фильма «Смешарики»

Во главе новой полнометражной картины под названием «Смешарики. Легенда о золотом драконе», разумеется, встал Денис Чернов, который на протяжении долгих лет полностью отдаётся своему детищу. Любимых персонажей вы вновь увидите в трёхмерном варианте, чем уже вряд ли кого-то удивишь. В центре сюжета на этот раз будет скромняга Бараш, который всё никак не может обрести уверенность в себе. Он находит решение проблемы в новом изобретении Лосяша с говорящим названием «Улучшайзер». С его помощью можно позаимствовать любые качества у кого угодно, и Бараш решает взять ото всех понемногу. Но устройство даёт сбой, и в итоге герой оказывается заключён в тело гусеницы. Вместе с друзьями он пытается исправить недоразумение. Попав в непроходимые джунгли и оставшись без транспорта, Смешарики встречают местных аборигенов, которые преклоняются весьма странному идолу, а также двух коварных бандитов, стремящихся завладеть золотом.

Кадр из мультфильма «Смешарики»

В первую очередь это история о преображении. Тут есть и гусеница, которая вот-вот может стать бабочкой, и герой, который постепенно приходит к осознанию того, что внутри него есть всё необходимое, надо только отважиться это использовать. Мультфильм учит детей ценить свою истинную сущность и не пытаться стать кем-то другим, что обязательно должно быть заложено в фундамент развития маленького человека в этом лопающемся от информации мире. На первый план также выведена идея слепого преклонения, верней, того, что этим заниматься не следует, а необходимо во всём полагаться на собственные представления. Сложно с высоты возраста сказать, что картина вышла уморительной, но доброты и мудрости ей точно не занимать. Поэтому берите своё чадо в кинотеатр, смело передавая обязанность по воспитанию в руки обаятельных Смешариков.

Кадр из фильма «Смешарики»

В прокате с 17 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Смешарики»

Трошина Олеся