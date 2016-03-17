Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

17 марта 2016 00:00
«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Золотой дракон, come on

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Смешарики»

Последние годы российская анимация на месте не стоит и всё усерднее пытается взобраться на новый уровень. Иногда эти попытки превзойти себя выглядят весьма плачевно, когда авторы бросают все силы на визуальную составляющую, а сюжет отбрасывают в сторону. Такая участь постигла недавние «Крякнутые каникулы», которые совсем запутались с целевой аудиторией. Конечно, никто не умаляет значимость высокого качества графики, но тут, как ни старайся, всё равно позволить себе голливудский уровень техничности в России пока не представляется возможным. Поэтому наиболее удачным решением является следование самобытности и достижение некой стабильности. Хорошим примером такого подхода являются работы студии «Мельница» и, конечно же, «Смешарики», покорившие маленьких зрителей уже больше десяти лет назад.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Кадр из мультипликационного сериала «Смешарики»

Успех «Смешариков» заключается в том, что, с какой стороны к ним ни подойди, изъяна не обнаружится. Тут есть и яркие, запоминающиеся персонажи, и поучительные сюжеты, и отличная графика, и, главное, строгие границы, за которые ни сериал, ни полные метры не выходят. Речь идёт об аудитории и пределах разумного. То есть родители могут совершенно не бояться, что их любимые дети почерпнут из истории о шарообразных животных нечто аморальное и безнравственное. Однако такие рамки также и сужают круг зрителей, делая сие анимационное творение увлекательным лишь для самых маленьких. Хотя это ни капли не сказывается на его качестве, а просто ещё раз подчёркивает утверждение, что всему своё время.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Денис Чернов, режиссёр фильма «Смешарики»

Во главе новой полнометражной картины под названием «Смешарики. Легенда о золотом драконе», разумеется, встал Денис Чернов, который на протяжении долгих лет полностью отдаётся своему детищу. Любимых персонажей вы вновь увидите в трёхмерном варианте, чем уже вряд ли кого-то удивишь. В центре сюжета на этот раз будет скромняга Бараш, который всё никак не может обрести уверенность в себе. Он находит решение проблемы в новом изобретении Лосяша с говорящим названием «Улучшайзер». С его помощью можно позаимствовать любые качества у кого угодно, и Бараш решает взять ото всех понемногу. Но устройство даёт сбой, и в итоге герой оказывается заключён в тело гусеницы. Вместе с друзьями он пытается исправить недоразумение. Попав в непроходимые джунгли и оставшись без транспорта, Смешарики встречают местных аборигенов, которые преклоняются весьма странному идолу, а также двух коварных бандитов, стремящихся завладеть золотом.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Кадр из мультфильма «Смешарики»

В первую очередь это история о преображении. Тут есть и гусеница, которая вот-вот может стать бабочкой, и герой, который постепенно приходит к осознанию того, что внутри него есть всё необходимое, надо только отважиться это использовать. Мультфильм учит детей ценить свою истинную сущность и не пытаться стать кем-то другим, что обязательно должно быть заложено в фундамент развития маленького человека в этом лопающемся от информации мире. На первый план также выведена идея слепого преклонения, верней, того, что этим заниматься не следует, а необходимо во всём полагаться на собственные представления. Сложно с высоты возраста сказать, что картина вышла уморительной, но доброты и мудрости ей точно не занимать. Поэтому берите своё чадо в кинотеатр, смело передавая обязанность по воспитанию в руки обаятельных Смешариков.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Смешарики»

В прокате с 17 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Смешарики»

Трошина Олеся

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь