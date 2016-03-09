«Тряпичный союз»: Рецензия Киноафиши

Служу Тряпичному Союзу!

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Таких не любят. Граждане и гражданки, обладающие всеми признаками нормальности, обходят их стороной. Не замечают. Или наоборот – брызжут слюной возмущения, правда, опять-таки издалека. А ещё их называют гопниками. Или экстремистами. Иногда просто шпаной – это уж кому как фантазия позволяет. Но Тряпичный Союз – не гопники и не шпана, хоть им и по кайфу пугать обезьяньими прыжками и воплями не в меру впечатлительных бабушек. Тряпичный Союз – экстремалы, фанаты паркура, а по совместительству – безумцы, которым что-то нужно от этого мира: то ли спасти его, то ли взорвать – что именно, они и сами не знают… Правда, их всего четверо, точнее, трое с половиной – беспомощный и наивный Иван (Василий Буткевич), «принятый на должность помойного ведра», полноценной единицей пока не считается. Но Петр (Павел Чинарёв), Андрей (Иван Янковский) и безымянный Попов (Александр Паль) уже готовы бодаться со всей вселенной, если та вдруг пожелает встать у них на дороге…

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

На заре своей туманной юности, когда режиссеру «Тряпичного союза» Михаилу Местецкому было лет 16-17, он довольно плотно дружил с ныне уже порядком подзабытой арт-группой «Радек»: строил баррикады из картин на Большой Никитской, штурмовал мавзолей, дабы повесить на трибуне плакат «Против всех»… Так что азарт и бунтарство достались героям «Тряпичного союза» по наследству: на баяне Петра красуется текст того самого «мавзолейного» плаката, а первый же перфоманс, с помощью которого группа решает явить себя миру – это казнь Петра Первого: бездарное творение Церетели приговорено паркурщиками-неформалами к отсечение головы.

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Однако арт-вылазки и арт-протесты – это еще не все. Собственно, их поддерживает только один участник группы – Андрей. И вот тут-то и выясняется, что при внешнем сходстве, все члены Тряпсоюза совершенно разные. Попова, например, хлебом не корми, а дай что-нибудь повзрывать (хотя про хлеб, это я зря: с едой у данного товарища отношения явно не складываются). Что же касается вожака стаи Петра, то он истово верит в физическую силу, а потому его подопечные сутками носятся по горам, долам и весям в поисках физического совершенства.

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Но врет раскрученный советский лозунг: здоровое тело не гарантирует здорового духа. Беда этой несвятой троицы и их стажера – в отсутствии пресловутого вектора. Парни точно знают, чего они НЕ хотят: не хотят быть нормальными, респектабельными, стерильно-занудными и т.д. Но их конструктивные идеи на этом и заканчиваются. Адреналин же требует выхода, и тогда пацаны начинают чудить, причем каждый по-своему. И с этого момента незамысловатая и на первый взгляд слегка чернушная история Михаила Местецкого обретает второе дыхание: она переходит на новый уровень – на уровень абстракции, обобщения. Четверо парней – (уж простите за высокие словеса) – это четыре варианта судьбы, четыре возможные дороги для максималистов-бунтарей. Какие именно – поймете сами, не хотелось бы портить фильм спойлерами…

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Но не думайте, что «Тряпичный союз» болен занудством или чернухой, хоть это и вполне обычные болячки для нашего кино. Дебют Местецкого – не по-ученически мощный, с сильным авторским «Я», где дух захватывает от уже сейчас проявившегося индивидуального режиссерского почерка, так вот, этот фильм – со многими элементами арт-хауса – арт-хаусом не является. Перед нами абсолютно чумовая комедия – с бешеной энергетикой, водопадами иронии и сарказма, и с огромной любовью к своим героям. И повторюсь: ни капли зауми, ни грамма пошлости. Поэтому, если вы хоть немного интересуетесь тем, что происходит сегодня на наших родных кинопросторах – не проходите мимо. На фоне уже привычного всем киношлака «Тряпичный союз» - очень мощный зверь.

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

В прокате с 3 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Тряпичный союз"

Вера Алёнушкина