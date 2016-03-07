«Сахар»: Рецензия Киноафиши

Сладкая жизнь

Дамон Гамо, создатель фильма «Сахар»

Документальное кино рассчитано на то, чтобы оказать определённое воздействие на смотрящего и переменить его отношение к той части реальности, которая затрагивается в фильме. Отдельную нишу в этом жанре заняли картины о вопросах питания, зачастую представляющие собой эксперимент, призванный подтвердить ту или иную теорию. Конечно, за истину принимать всё, что показывают, не стоит, какой бы правдоподобной и убедительной она ни казалась, ведь тут большую роль играет субъективность. Что сработало с одним человеком, может обернуться полной катастрофой для другого. Кому-то резкая смена убеждений и применение на практике увиденных теорий дадут положительный результат, но всё равно не стоит забывать об индивидуальных особенностях и прислушиваться в первую очередь к себе. Но всё же и упускать такие фильмы из поля зрения не следует, так как они могут послужить отличной отправной точкой для перемен в жизни. Напротив, лучше даже будет удвоить их количество и всесторонне исследовать представленную тему, чтобы подготовить себя к грядущим изменениям, если вы на них всерьёз настроены.

Кадр из фильма «Сахар»

То же самое в равной мере относится и к картине австралийского кинематографиста Дамона Гамю «Сахар». Она проливает свет на многие важные вопросы потребления сахара, но персональных рекомендаций и полного объёма знаний не даёт. Самоотверженный мужчина решился на опасный эксперимент с собственным здоровьем, чтобы своим примером подтвердить шокирующую теорию. Будучи приверженцем здорового питания и диеты с отсутствием сахара, он отважился в течение 60 дней употреблять ежедневно по 40 ложек сладкого порошка. Речь идёт, конечно же, о получении такого количества из продуктов питания. Среди них отсутствуют такие лакомства, как мороженое, шоколад и прочие вкусности, которые мы привыкли ассоциировать с повышенным содержанием глюкозы. Напротив, в рацион Дамона вошла пища, которую люди привыкли считать безопасной и более полезной, а именно обезжиренные йогурты, батончики мюсли, свежевыжатые соки и прочие товары, разрекламированные в качестве «здорового питания». По итогу зритель получит экскурс в историю сахарной индустрии, отправится в путешествие по человеческому телу, узнает научное толкование исследуемого вопроса, а также познакомится с дантистом, ежедневно вступающим в схватку со страшным кариесом и многими другими неравнодушными к проблеме личностями. Также вы будете следить за тем, как меняется сам герой в ходе этого масштабного исследования, и в конце вам покажут классическое «до и после».

Кадр из фильма «Сахар»

Любительских документальных фильмов о питании существует великое множество, и многие из них производят сильный эффект, но «Сахар» не дилетантское кино, оно самое что ни на есть профессиональное. Качество съёмки и творческий подход к любой детали не позволяют рассеивать внимание хотя бы потому, что просто приятно смотреть на экран, где факты до вас доносят люди с продуктовых упаковок, и Хью Джекман со Стивеном Фраем устраивают самый настоящий визуальный перформанс. Материал распределён и подан грамотно, благодаря чему автор последовательно отвечает на все возникающие в голове вопросы, зачастую с применением наглядной демонстрации. Не обошлось и без элемента запугивания и воздействия страхом, которые призваны вызвать отвращение и отторжение у особо чувствительных, если иные аргументы на них не сработают. Цветовое решение картины выбрано крайне удачно, с явным уклоном на сочные цвета и яркость, которыми как раз и пользуются акулы сахарной индустрии, чтобы навязать свой товар. Что ещё прельщает в «Сахаре», так это отсутствие радикального навязывания и попытки промывания мозгов в угоду коммерции. Перед вами простой парень, который на своём примере показывает то, о чём вы раньше просто не задумывались, и с присущим картине юмором открывает глаза на важную проблему. Именно это делает его более весомым по сравнению с такими известными фильмами, как «Корпорация "Еда"», «Двойная порция» и прочими кинематографическими попытками пробудить сознание и задуматься о том, что ты ешь. Ведь помимо горькой правды, тут есть и сладкая визуальная сторона, и нестандартный подход, и приятная музыка, которые гармонично сочетаются со всеми необходимыми обоснованиями.

Кадр из фильма «Сахар»

В прокате с 10 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сахар»

Трошина Олеся