«Тронутые»: Рецензия Киноафиши

Винсент хочет к океану

Кадр из фильма «Тронутые»

В 2010 году в Германии вышел фильм «Винсент хочет к морю» с участием таких популярных немецких актёров, как Каролина Херфурт и Флориан Давид Фиц. Спустя 4 года Грен Уэллс сняла американскую версию картины, которая стала её второй полнометражной работой. Всё началось с того, что у Винсента, страдающего синдромом Туретта, умирает мама, и отец отправляет его в оздоровительный центр. Там парень встречает анорексичную Мари и невротичного юношу по имени Алекс, с которым ему приходится делить дымящуюся от фобий последнего комнату. Не успев толком привыкнуть к новой обстановке, главный герой становится соучастником побега на машине своего же лечащего врача. Трое ребят, один из которых оказался там против своей воли, едут к морю, чтобы развеять прах матери Винсента, а заодно повеселиться так, как это было бы невозможно в лечебнице. Конечно же, не обошлось без погони, в которую тут же пустились суровый отец-политик Винсента и доктор Розе, у которой, собственно, дети и угнали автомобиль.

Кадр из фильма «Тронутые»

Фильм балансирует где-то между трогательной и пронзительной историей о психических расстройствах и лёгким роуд-муви о подростках. Она не уклоняется в глубокий драматизм и не навязывает чувство жалости к героям, что, безусловно, не даёт ей скатиться в трагедию. Но и остроумных комичных ситуаций тут не так уж и много, в основном юмор сосредоточен вокруг проявлений различных симптомов вроде нервных тиков, провоцирующих Винсента на выкрикивание ругательств, и навязчивых идей Алекса по борьбе с микробами. Намерение таким образом вызвать у зрителей смех срабатывает, но любителей вынести на суд этическую составляющую может повергнуть в смятение. Если во время просмотра вы не найдёте сходства с опять же немецкой лентой «Достучаться до небес», то, скорее всего, вам пока не довелось её увидеть. Правда, перед ней фильм безоговорочно проигрывает за отсутствием центрированности и действительно сильной экспансивности. Авантюры в «Тронутых» имеются в избытке и подстерегают героев за каждым поворотом машины, однако они не настолько отчаянные и безумные. Именно простота и незамысловатость отделяют фильм от сугубо трагичного зрелища, а пределы разумного по части юмора отграничивают его от недвусмысленных комедий наподобие «Впритык».

Кадр из фильма «Тронутые»

Звезда этой картины, вне всяких сомнений, Роберт Шиэн, который вышел за рамки клоунского образа, при этом сохранив фирменные кривляния. Его тики, вызванные Туреттом, смотрятся убедительно и не создают ощущения наигранности. Что же касается Дева Пателя, то он слегка застопорился в творческом развитии. Каждая его новая роль просто копирует предыдущую, а ему остаётся только формально менять личности. Как в «Роботе по имени Чаппи» и в «Отеле Мэриголд», так и в «Тронутых» его преувеличенная нервозность заполняет собой всё пространство. Но, с другой стороны, кто, как не он, может так убедительно изображать суетливость и беспокойство. А вот Зои Кравиц лишена всякой эмоциональности, что для неё стало уже фирменной особенностью. Есть также один связанный с её персонажем момент, который немного портит восприятие картины в целом. Ввиду большого количества конфликтов, авторы были вынуждены гармонично разрешить их все, не забывая заглянуть в душу каждому герою, который переживает внутри себя немыслимые обыкновенным человеком противоречия. А вот личность Мари слегка опустили и нарисовали за ней следы из недосказанности. И это не могло существенно не затронуть финал, оставив крайне спорное послевкусие. На шедевр фильм хоть и не претендует, но тем не менее порадует своей ненавязчивостью, простотой и комичностью.

Кадр из фильма «Тронутые»

В российском прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тронутые»

Трошина Олеся