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Киноафиша Рецензии «Арбитр»: Рецензия Киноафиши

«Арбитр»: Рецензия Киноафиши

27 августа 2013 00:00
«Арбитр»: Рецензия Киноафиши

На фоне погружения европейского, в том числе итальянского, кино, по крайней мере – большей его части, в обессиленную разговорную меланхолию «Арбитр» – это радикальный жест и выдающееся событие. Полнометражный, совместного итало-аргентинского производства, режиссерский дебют Паоло Дзукки, основанный на его же одноименной 15-минутной короткометражке 2009 года, додуманный совместно со сценаристкой «Ночного портье» Барбарой Альберти и спродюсированный другим сценаристом «Ночного портье», Амедео Пагани, этот широкоформатный черно-белый эксперимент изображает футбол как творение мира. Далекий, бедный, ничем не примечательный сельский уголок Сардинии – обнажившиеся от старости корни земли и сроднившихся, сросшихся с нею людей – становится той точкой, где вселенная начинается заново на монументально увиденной сцене сельского поля. Без преувеличения, гениальная операторская работа Патрицио Патрици предъявляет героев почти как греческих олимпиоников и полубогов, чередуя экспрессивные ракурсы снизу, панорамы и крупные планы, достигающие выразительности фресок. Совещание перед матчем снято по канонам ренессансной иконографии Тайной вечери, в Леонардовом ее варианте, а на самом матче зрители выставляют в качестве символа мертвую овцу, привязанную к деревянному кресту. При всем при том фильм сделан с отменным юмором, варьирующим самые разные градации – от лирической шутки до сатирического гротеска. Паоло Дзукке удалось воскресить, соединив в некой магической гармонии, экспрессионизм и неореализм, хотя этими двумя традициями режиссерский арсенал не исчерпывается: лукаво-философский финал напрямую отсылает зрителя к знаменитой концовке Blow-Up Антониони…

Сергей Терновский

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