«Алиса в стране чудес»: Рецензия Киноафиши

Юрий Нестеренко, один из переводчиков «Приключений Алисы в Стране чудес», в предуведомлении к своему варианту текста написал, в числе прочего, следующее: «…все русские переводы “Алисы”, с которыми мне довелось ознакомиться, достаточно далеки от оригинала. Честнее всего поступил Заходер, прямо назвавший свой вариант пересказом; но и переводчики, не сделавшие такой оговорки, позволили себе весьма вольное обращение с авторским текстом. Не стану утверждать, будто то, что у них получилось, никуда не годится; напротив, вариант Заходера, к примеру, написан более живым языком, чем оригинал, но есть одна маленькая проблема – Кэрролл писал НЕ ЭТО». Вот с фильмом Тима Бёртона в точности та же история, что и с переводами-пересказами: нельзя сказать, будто игра не стоила свеч, а языку недостает живости, но Кэрролл сочинял совершенно НЕ ЭТО. Притом разница между бёртоновским опусом и литературными первоисточниками (а Бёртон и сценаристка Линда Вулвертон, перелопатившие и Страну чудес, и Зазеркалье с головы до опят, конечно, были не обязаны во всем следовать кэрролловскому оригиналу) очень четко и наглядно показывает, насколько сильно отличаются стили мышления упомянутых персон и в чем данное отличие состоит.

Разумеется, зрителю прежде всего бросится в глаза то обстоятельство, что кэрролловской Алисе семь с половиной лет, а бёртоновской – двадцать (собственно, и играющая ее Миа Васиковска на момент съемок тоже была двадцати лет от роду). Кроме того, сами книги Кэрролла прямо названы «приквелом», предыдущими снами, предшествующими новому приключению, то есть той благородной отсебятине, которую снесла на своем диснеевском насесте Линда Вулвертон, скрестившая Страну чудес и Зазеркалье в единый шахматно-картежный гибрид. Понятно, что кэрролловская Алиса отнюдь не была озабочена проблемой, как мужественно перенести предстоящее замужество и нужно ли одалживать руку и сердце у юного лорда, страдающего запорами и рассматривающего на носовом платке субстанцию собственного хронического насморка. Впрочем, как мы уже заметили выше, всякий творец волен переписывать старую историю как ему заблагорассудится, так что внешние, самые броские сюжетные отличия не столь уж важны. Гораздо важнее другое. Кэрролл впрямую занимается тем, что Осип Брик и Виктор Шкловский назовут «остранением», то есть обнажением слов и языковых ситуаций от их привычных смыслов. Именно это описывается Алисиным возгласом «Всё страньше и страньше!». Бёртон и Вулвертон кардинально отвергают кэрролловский проект и сводят дело к банальному, набившему оскомину конфликту добра и зла, то есть к тому, что Кэрролл как раз всячески пародирует. Белые против красных, шахматы против игральных карт, освободители против тирании, дева-рыцарь против огнедышащего чуда-юда… Скорее уж следовало назвать фильм не Alice in Wonderland, а Malice in Wonderland, по-русски же, соответственно, «Срубить Дракона». На экране разворачивается настоящее движение Сопротивления, и только адресованность детской аудитории не позволяет авторам ввести полномасштабные пытки партизан и диссидентов под покровом комендантского часа. Зато все кричат «Долой кровавую ведьму!» и в меру сил помогают героям-подпольщикам. Что уж говорить о самоубийственном финале, где Алиса, дабы закрепить победу добра и обеспечить его прирост, бросается в пучину корпоративного предпринимательства… Старик Кэрролл, у которого вообще – по причинам принципиального порядка – не было разделения персонажей на положительных и отрицательных (не говоря уж о бизнес-последствиях сновидений), наверняка вертится в гробу, как карлсоновский пропеллер, даже если от его скелета остался лишь неровный геометрический контур. И вправду, стоило ли так перекраивать историю только для того, чтобы состряпать еще один сюжет на тему «Хорошие побеждают плохих»? Неужто в кино и без этого мало всяческого героизма, подвигов, борьбы за свободу и прочей пафосной ерунды?.. Ну а если не принимать в расчет близко к сердцу вышеприведенные соображения, то Тим Бёртон снял вполне заслуженный фильм в своем фирменном стиле: полная роскошной буйной фантазии «картинка», отсутствие границы между реальностью и галлюцинацией (на экране, кстати, полно грибов, так что неспроста мы в начале обмолвились об опятах), великолепная музыка Дэнни Эльфмана, неподражаемый Джонни Депп и т. д. и т. п. и пр. и др.

Vlad Dracula