«Обитаемый остров: Схватка»: Рецензия Киноафиши

Вне всякого сомнения, бондарчуковской экранизации «Обитаемого острова» следовало придать пелевинский подзаголовок «Повесть о настоящем сверхчеловеке», тем более что герои в начале второй части активно обсуждают, кто и как может стать «настоящим человеком», не раскрывая, правда, смысла столь сакраментального для русского уха словосочетания. Конечно, понятие «человек», а уж тем более – «настоящий человек», звучит несколько диковато применительно к населению другой планеты, но на такие частности вполне можно закрыть глаза (и уже не открывать их до конца сеанса). Главное, что продолжатели Алексея Мересьева – земной супермен Максим и гвардеец-абориген Гай – вовлекаются в новую порцию приключений, из которых стоит упомянуть бегство на самоходном танке с гламурным розоватым отливом, полет на дирижабле-бомбовозе, проникновение в белую субмарину (странно, что не желтую), лицезрение атомного гриба и классификацию главного героя в качестве «горца». Подразумевалось ли в последнем случае глубоко законспирированное шотландское происхождение сверхчеловека Максима, так и осталось непроясненным.

Тут следует на время оставить в покое сюжет и обратиться к актерской игре Василия Степанова и Петра Федорова, исполняющих роли соответственно Максима и Гая. В принципе, никакой особой игры по ходу фильма не прослеживается, но молодые люди так отчаянно стараются, что переигрывают вчистую. Особенно это относится к г-ну Федорову, – его штрафник-гвардеец на протяжении второй части столь часто и столь бурно вопит, обращаясь к главному герою: «Я умру за тебя! Я умру за тебя!! Я умру за тебя!!!», что вскоре невольно ловишь себя на мысли: когда же он и в самом деле наконец исполнит свое намерение? Впрочем, исполнение данного намерения вряд ли сможет доставить эстетическое наслаждение на фоне заключительной беседы между атлантом-гиперборейцем Максимом и загадочным (до поры до времени, конечно) персонажем Алексея Серебрякова. Беседа эта посвящена вопросу более чем кардинальному – праву на вмешательство в чужую жизнь и в чужую историю, однако ведется она почему-то в стиле кун-фу. То есть каждый персонаж изрекает какой-нибудь весомый философский тезис, потом высоко подпрыгивает, пробегает несколько кругов по вертикальной поверхности, затем дает крепкого пинка оппоненту, а после выслушивает не менее философское опровержение, подкрепляемое точно такими же прыжками, пробежками и пинками. Не вполне ясно, разумеется, зачем выяснение границ свободы и исторической закономерности проводить в столь эксцентричной манере, но Бондарчуку виднее: ему надо отбить грандиозный по российским меркам бюджет, тридцать три раза массаракш. В войне же за зрительский карман все средства хороши: и кун-фу, и непрерывный вопль «Я умру за тебя!!!», и невольная (а может быть, и вольная) пародия на кубриковский «Цельнометаллический жилет» в эпизоде с Михаилом Евлановым, и венчающий беседу Степанова с Серебряковым гиперсочный голливудский поцелуй. Правда, уже без участия Серебрякова, в противном случае отбить бюджет было бы несколько сложнее.

Vlad Dracula