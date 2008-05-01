«Александр. Невская битва»: Рецензия Киноафиши

Заголовок этот не из самых скромных. Настораживает мгновенно. Особенно когда авторы в довесок характеризуют жанр картины как исторический шпионский боевик. Тут же в воображении зрителя вырисовывается громоздкая эпическая фреска с обилием клише и удушающим пафосом. Перед глазами проплывают батальные до комизма сцены, ребячливо-кровавые сражения и обязательная скомканная, но тяжеловесная любовная линия. А так как вера в российский кинематограф не шибко крепка, и к попыткам экранизации нашей истории сограждане относятся в лучшем случае иронически, постановкам подобного рода заранее приписываются налет вычурности и поверхностного патриотизма. Публика еще до выхода картины в прокат начинает демонстративно воротить нос, тем не менее, продолжая в глубине души надеяться на лучшее.

Пусть в «Александре…» эта надежда сбудется всего на одну треть, но чувства стыда или горького сочувствия отечественной киноиндустрии точно не возникнет. Конечно, нельзя сказать, что это прорыв. Скорее усердная работа над ошибками, которые успели насовершать троечники исторического жанра за 90-е и нулевые.

Действие фильма разворачивается в 1238-1240-х годах. Юный, но уже вполне разудалый князь Александр Ярославович принимает правление в Великом Новгороде. 19-летнему молодцу не позавидуешь - вокруг кипит политическая борьба за экономическое влияние. На Западе неспокойно: с приветами от Папы Римского то и дело заходят посланники шведов, которые втайне мечтают силой привести диких и непокорных русских еретиков в лоно «истинной» церкви, заполучив при этом богатейшие Северо-Западные земли. На юге хозяйничают татаро-монголы: приходится изворачиваться так, чтобы и дань не платить, и в войну не ввязываться. А тут еще и вольный новгородский люд начинает роптать при малейшей княжеской оплошности: чуть что, сразу вече. Вот и приходится бедному княжичу в такой атмосфере не только решать вопросы любви и дружбы да шпионов в своем окружении отлавливать, но и выводить за собой Новгород к светлому будущему.

Самое удивительное в этой картине, что визуальный ряд, в особенности натурные съемки, каким-то чудом вызывают внутри то щемящее ощущение светлой тоски, которое может испытывать, наверное, лишь русский человек, глядя на родимые просторы. Операторы Андрей Воробьев и Валерий Мартынов забавляются с тональностью кадра, играя на контрасте медово-золотистой и холодной серо-голубой палитры. Режиссура Игоря Каленова, к сожалению, далеко не так хороша. Отточенного авторского стиля или намеков на самобытность вы здесь не найдете (жанровая направленность фильма вносит свои коррективы), но воздух в картине все же иной, нежели у большинства снятых за последнее время полуисторических киноплакатов. Здесь нет претенциозности, гигантомании, заоблачных амбиций. Она простая, без вычурности, и этим завоевывает к себе искреннюю симпатию. Слава авторам за то, что им удалось пройти по скользкой тропинке умеренности и достоинства, и, пару раз оступившись, все же не утонуть в пафосе с головой.

Саша Младинова