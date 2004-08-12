«Натали»: Рецензия Киноафиши

«Натали…» целиком принадлежит к тому классу французских фильмов, в которых продуманная буржуазная материальная фактура сочетается с медленной и скучной психологической тянучкой. Картина заявлена как эротическая драма, но эротика там – почти исключительно в пересказе одной из героинь. Если бы не ее гени(т)альные монологи, «Натали…» совсем бы не выделялась из своей прокатно-весовой категории и вряд ли попала бы на экраны российских топ-кинотеатров. С другой стороны, супружескую пару, переживающую психосексуальный кризис, играют Фанни Ардан (Катрин) и Жерар Депардьё (Бернар), а эти актеры способны вытащить на своем горбу почти любое кино, кто бы его ни снимал и кто бы ни написал сценарий; еще к ним по ходу дела присоединяется Эмманюэль Беар. Все начинается с того, что Катрин однажды случайно узнаёт, что Бернар изменил ей, как говорили в советские времена, в командировке. Тогда она отправляется в некое злачное местечко, где обретает проститутку, которую то ли взаправду, то ли понарошку зовут Марлен (скорее всего, конечно, творческий псевдоним): по условиям сделки эта Марлен (Эмманюэль Беар), которая теперь именуется Натали, должна соблазнить ничего не подозревающего Бернара и рассказывать затем Катрин все детали их встреч. Эмманюэль-Марлен-Натали так и поступает: женщины встречаются на работе то у одной (в стриптиз-баре), то у другой (в гинекологической клинике, что еще более символично, чем стриптиз-бар) – одна делится опытом, вторая мрачно все это выслушивает. По ходу пьесы одна из дам влюбляется в собеседницу (кто в кого, не скажу, тем более что до самого конца это будет не вполне понятно), а в финале – помимо и в связи с только что названной любовью – выяснится одна довольно-таки неожиданная вещь, которая несколько изменит представление о фильме. Впрочем, не настолько, чтобы превратить этот долгий, тихий и бесслезный плач о напрасно прожитой жизни в искрометный шедевр киноискусства. Жаль, конечно, потому что одним из сценаристов «Натали…» был мой любимый Жак Фиши. В 85-м он начал свою карьеру с блестящей адаптации романа «Полиция» для великого Мориса Пиала (роман, кстати, написала Катрин Брейя, которая в 90-е вовсю ударилась в концептуальный феминизм и какую-то сомнительную гендерную психоаналитику). В 95-м он сотворил для Клода Сотэ скрипт «Нелли и господин Арно» – вещь тонкую и одухотворенную, а в 2000-м создал для Бенуа Жако великолепный язвительно-интеллектуальный сценарий о маркизе де Саде (который так и назывался – «Сад») по мотивам романа Сержа Брамли «Террор в будуаре». Увы, «Натали…» не слишком-то похожа на предыдущие работы Фиши. По крайней мере моя спутница почти весь сеанс просидела, уставившись печальным невидящим взором в воображаемую точку поверх экрана, я же к концу фильма поймала себя на мысли, что проваливаюсь в незаметный и гипнотический сон. А это, знаете ли, плохой признак. Алина Воронцова