«Готика»: Рецензия Киноафиши

Ночь. Темно. Страшно. Очень страшно. В небе сверкают молнии. Слышатся раскаты грома. Дождь как из ведра. То и дело выключается электричество. Странные тени ползут по стенам. Пенелопа Крус с огромными от ужаса глазами рассказывает своему психиатру, как ее по ночам в камере психбольницы насилует дьявол: он овладевает мною… он входит в меня… он сжигает меня изнутри… моя плоть горит… это жуткая боль… но нет ничего слаще этой боли… мое тело в его власти, но души моей он не получит… Кто «он»? – вопрошает психиатр. Он, отвечает Пенелопа, поднимая вверх указательный палец. И вот сидишь полтора часа как проклятый и ждешь, когда же дьявол в очередной раз навестит очаровательную испанку и проделает все вышеописанное на широком экране со звуком dolby digital surround ex. А через полтора часа «дьявол» оказывается большим толстым мужиком с татуировкой на груди, который шастает по камерам психушки исключительно из тех соображений, что ключи у него в кармане лежат. В этом – вся сущность буржуазного кинематографа, который постоянно норовит надуть трудового русского человека и показать ему как можно меньше за как можно большую сумму. Вообще «Готика» принадлежит к тем фильмам, анатомировать которые приятно не меньше, чем отдельных персонажей, которых и без того уже анатомируют другие персонажи. Данная картина – просто энциклопедия цитат, заимствованных сюжетных ходов, скопированных приемов и т. д. Перво-наперво, конечно, всякие громы, молнии и короткие замыкания – без этого в наше время не испугаешь даже годовалого младенца. Потом окровавленные девы в белых пижамах – верный признак того, что скоро всем героям настанет… как бы это поинтеллигентнее выразиться… большой Армагеддон (с девочек в белом начинаются, к примеру, «Страх.com» и «Корабль-призрак», а всевозможные японские, корейские и американские «Звонки» только на них и держатся). Затем, разумеется, утешительная идея, будто замученные жертвы возвращаются в виде призраков к своим убивцам и… (см. «Что скрывает ложь», опять же «Страх.com» и мн. др.). Эти призраки, кстати, нагло требуют сострадания («Звонки», «Темные воды» и т. п.), так что медиуму – в нашем случае психиатру Миранде Грей (Хэлли Берри) – приходится несладко. Более того, Миранда становится телесно одержима ими, что вкупе с кровавой надписью на стене «Not Alone» («Не в одиночку») выводит прямиком к «Экзорцисту», особенно к поставленной Уильямом Питером Блэтти третьей его части – «Легион». Но поскольку «Не в одиночку» означает не только обилие жертв, но и обилие убийц, всплывает тема содружества маньяков, причем одновременно в обеих версиях: общества друзей детства (см. гениальную экранизацию романа Тэйми Хоуг «Ночные грехи», до которой нашей «Готике», мягко говоря, далеко) и преемственной связи между учителем и учеником (примитивные варианты – в киноадаптациях произведений Дина Кунца, более изощренный – в «Имитаторе» Джона Эмиела). Наконец, последний кадр – кстати, совершенно не относящийся к делу – практически выужен из «Шестого чувства», где отрок вступает в паранормальный контакт с психиатром, причем известно, что один из них точно мертв. Я уж не говорю об отдельных эпизодах: самозаводящаяся машина содрана из «Кристины» Джона Карпентера, а обнаруживающаяся за спиной наклонившейся женщины мистическая фигура – калька с аналогичного кадра из «Воспитания Каина» Брайана Де Пальмы. Конечно, в наше время, когда все уже сказано, снято и написано, ничего нового не придумаешь, поэтому остается лишь перекомпоновывать придуманные кем-то фрагменты. Но в любом случае в фильме должна быть «изюминка» – увы, никакой «изюминки» в «Готике» нет. И если вначале еще как-то страшат неведомые тайны (а Пенелопа Крус в своей эпизодической роли вообще чертовски хороша), то по мере их раскрытия снежным комом нарастает разочарование: в итоге зрителю рассказывают, что какой-то добрый человек рос без отца, в силу чего страстно желал свою мать (хоть и готика, а куда ж без Фрейда?) и мучил кошек, и что другой добрый человек начал потрошить красных девиц с пятнадцати лет. Про потустороннюю часть происходящего, которую авторы все-таки оставляют в живых, я вообще молчу. Ну а в остальном фильм вполне приличный. Достойные актеры (Роберт Дауни-младший, например). Интеллектуальный юмор («Я не верю в призраков. – Я тоже не верю. Но они верят в меня». Психиатр – пациенту: «У тебя ведь нет родных. Теперь мы твоя семья»). Стильный видеоряд от режиссера Матьё Кассовица – в духе его же «Багровых рек», «Леона» Люка Бессона, «Красной Сирены» Оливье Мегатона и многих других французских картин. Обратите внимание на долгий статичный кадр, когда к Миранде Грей и ее адвокату приходит шериф: адвокат находится в правом нижнем углу экрана, охранник, возвещающий о визите шерифа, – в левом верхнем, а сама Миранда – ровно посередине диагонали, которую можно прочертить от одного персонажа к другому. В общем, один раз вполне можно посмотреть. Vlad Dracula