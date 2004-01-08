«Дюплекс»: Рецензия Киноафиши

Как было убедительно доказано еще Хармсом, старухи – самые мерзопакостные твари на свете. Ибо: а) притворно беспомощны; б) невыразимо коварны; в) чрезвычайно злобны; г) практически неуничтожимы. Они даже еще хуже детей, так как дети, хотя и являют собой бесчисленное скопище пороков, все же не ведают, что творят; старухи же, напротив, отлично знают, чего хотят и как ради достижения своих инфернальных целей с максимальным ущербом насолить ближнему. Одна такая демоническая старушенция, промышляющая тотальным террором по отношению к беззащитным молодым парочкам, как раз и оказалась главной героиней «Дюплекса». К несчастью, сценарист Ларри Дойл, автор «Луни Тьюнз: Снова в деле», израсходовал весь запас Багза Банни и Даффи Дака на вышеупомянутый фильм, поэтому Бену Стиллеру и Дрю Бэрримор, купившим дюплекс («два этажа по цене одного») в Бруклине, пришлось отбиваться в одиночку от проживающего на втором этаже «божьего одуванчика», который – которая – вносила ежемесячную плату в размере 88 долларов, ввергая при этом в убыток на 8 тысяч баксов в неделю. Добрая старушка использовала следующие методы геноцида: врубание по ночам на полную катушку телевизора с переключением каналов до 19 раз за ночь; принуждение к совместному многочасовому походу на рынки, в супермаркеты и в аптеки; визиты через каждые полчаса; осыпание мусором; организация диверсии в виде безумно-агрессивного попугая, запущенного через шахту лифта; репетиции духового оркестра; затопление водопроводной водой; жалобы в полицию на досмотр домовладельцами ее нижнего белья; пережевывание старческим беззубым ртом вымазанной в помаде карамели на глазах у переживающих из-за этого приступ тошноты молодоженов; и так далее и тому подобное. На это Бен Стиллер и Дрю Бэрримор ответили следующими адекватными средствами: захлопывание дверей перед носом старой карги; дезактивация ее телевизора; подкуп главной героини в целях организации ее отбытия куда-нибудь подальше; заражение ее вирусом гриппа; прожигание междуэтажных перекрытий кислотой; вызов наемного убийцы; проникновение через шахту лифта с подушкой, долженствующей прекратить слегка подзатянувшееся существование несгибаемой старушки. Старушка организовала достойный отпор супостатам нижеперечисленными способами: реактивация телевизора; прививка от гриппа; заталкивание ноутбука Бена Стиллера с уже готовым романом в пылающий камин; опрыскивание слезоточивым газом начальника Дрю Бэрримор, давшее последнему повод пересчитать все ступеньки лестницы всеми частями своего тела; пронзание незваных гостей китобойными снастями; выпроваживание их через шахту лифта; устройство пожара, в описанных условиях весьма смахивающего на локальный холокост. Концовка этого неравного поединка, где у Стиллера и Бэрримор нет ни единого шанса на победу, довольно неожиданна (как любой творческий способ сравнительно честного отъема денег у граждан), но увидеть ее вам лучше самим. Я же со своей стороны лишь замечу, что фильм, хотя и не то чтобы очень плох (все-таки снимал Дэнни ДеВито), тем не менее не то чтобы и хорош – и что, если не считать повышенного внимания авторов к размерам полового органа Бена, весь юмор бесхитростно ситуативен и сводится к вскрикам, падениям, кувыркам, заблеванно-пережженной мордашке Стиллера и вставшим дыбом от электрического тока волосам его подружки Дрю. Которую, когда очнется, весьма кстати утешить ласковым: «Овсянка, Бэрримор!» Vlad Dracula