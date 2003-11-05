«Матрица: Революция»: Рецензия Киноафиши

Я не буду связно и последовательно пересказывать сюжет третьей «Матрицы», как делал это в отношении других фильмов. В конце концов, посмотревшие третью часть в курсе и без меня, а для не смотревших пусть увиденное ,будет сюрпризом. Мне здесь интересно другое, а именно – какая все-таки мешанина в голове у авторов этого слабого, странного и в высшей степени эклектичного произведения. Начнем с того, что в конце «Революции» Нео долго и упорно бьется с расплодившимся Агентом Смитом при помощи старого доброго кун-фу. Конечно, голливудские продюсеры убеждены, что кун-фу всегда к месту, но здравый смысл все же подсказывает мне, что посредством мордобоя компьютерную программу уничтожить нельзя. Простите, это азбучные истины, но иногда приходится их повторять. Так что восточные единоборства, как и излюбленный прием погони по стенам и потолкам и последующей перестрелки из-за колонн, истончающихся под градом пуль, – в фильме на «виртуальную» тему не вполне уместны. Кроме того, братья Ваховски (или Вачовски – можно и так, и эдак, кому как больше нравится) постоянно балуют зрителя «Матриц» тем, что они гордо именуют «философией». Уж поверьте мне как человеку, закончившему с отличием философский факультет: вся идеология «Матрицы» – просто бессвязный детский лепет, за которым не стоит никакого внятного содержания. Когда Нео и Тринити влетают в царство машин (все примеры, понятное дело, я беру из свежей третьей части), на несколько секунд они набирают слишком большую высоту и выныривают в голубое небо, где светит солнышко. Какое умиление! Есть, полагают братья, настоящий мир, не сотворенный Матрицей, который удостоверяется чувствами. Не разумом, не рассудком, а исключительно чувствами. То есть все ложь, а солнышко и небо (как и любовь, конечно) – это правда. Ерунда! Первое, что обманывает человека, – его пять чувств, да и шестое, кстати, тоже. Проблема ведь не в том, что мир высоких технологий может оказаться чьим-то жестоким умыслом, а в том, что любой человеческий мир – человек вообще – бывает придуман, фиктивен и иллюзорен. Если уж берешься ставить «высокие вопросы», начинать надо с этого. Далее. Откуда такая твердая уверенность, что Морфеус, Тринити, Нео и снятый в Сиднее город людей Зион – не часть Матрицы? Где гарантия, что мы имеем дело с так называемыми живыми людьми, а не с хитроумно составленными программами? Зачем вживлять Матрицу кому-то в мозг, если и так всё есть Матрица? В конце трилогии у авторов появляется некоторое сомнение в собственной конструкции, вследствие чего «сотворенное» маленькой девочкой небо оказывается выкрашенным в слегка кислотные тона, а Пифия (изменившая облик, поскольку игравшая ее Глория Фостер умерла от диабета) договаривается с Архитектором касательно будущего мироустройства. Но это – довольно запоздалое признание. Теперь пара слов о Нео. То, что он «избранный», мы поняли уже давно. Хорошо бы еще понять, что это значит. Вот, скажем, отправился он в город машин воевать Матрицу. Но по дороге остался… без глаз. Ну, всякое, знаете ли, в пути случается: Сервантес вот потерял руку, Мария Антуанетта – голову, а мистер Андерсон – глаза. Но это ничуть не остановило мессию – надев черную повязку, он легким мановением руки стал расшвыривать стаи негостеприимных механизмов. После чего гордо подошел к главной машине и вступил с ней в дружескую дискуссию – как водится, о судьбах мира, процветании человечества и прочей ерунде. Но самое интересное – победа Нео над программой по имени Агент Смит. Долго ли, коротко ли бились два кун-фу-танцора, но начал Смит в этой схватке одолевать. И только запустил он свою виртуальную лапу во внутренний мир нашего героя, как тут же ударил свет, и в центре этого света засиял натурально крест, и свет изнутри поразил злую природу Смита, и бедный Смит рассыпался вместе со всеми своими копиями-ипостасями, как зеркало троллей в «Снежной Королеве». Мало того, перед тем как стать светом, Нео обратился в Агента Смита – так сказать, визуально проиллюстрировав догмат о Христе, Который сошел в смерть и смертию смерть попрал. Может ли, спрашивается, человек совершить все это? Ответ очевиден. Так что наш Нео – либо мощнейший компьютерный вирус (действие все-таки происходит в «матричном» мире), либо Сын Божий. А поскольку на Сына Божиего данный персонаж никак не тянет, стало быть… Исходя из этого можете пересмотреть всю трилогию заново, и подсознательная ирония фильма ужалит вас в самую ахиллесову пяту любви к фантастике. Помимо того, что смысл «Матрицы» довольно сомнителен, вся она – особенно третья часть – просто какое-то попурри из киноцитат. Мир машин и механизмов едва ли не покадрово срисован с «Терминаторов», за исключением эпизода, где Нео встречается с главным машинным злодеем – своего рода свиноматрицей, из которой вылетают маленькие «матрешечки»: это уже взято из «Чужих» (лицо же помянутой свиноматрицы подозрительно напоминает зеркальную маску из «Видока»). Первая часть финала – сцена ликования победивших людей – аккуратно перенесена из «Вспомнить всё» («Возвращения воспоминаний»), а вторая часть финала – вид на новый человеческий мир с заливом и небоскребами – один в один позаимствована из «Тринадцатого этажа». И речь не о том, что эти кадры «Революции» что-то там напоминают, потому как каждая вещь всегда на что-нибудь да похожа; речь о том, что авторами взяты целые куски со всеми мизансценами, фактурой и пр. Вероятно, в программе Матрицы заложено ограниченное количество раскадровок, иначе она с помощью братьев Вачовски сняла бы что-нибудь более оригинальное. Ну, что еще сказать… Постоянные разговоры Нео и Тринити про великую и вечную любовь друг к другу – чертовски комичны. Машинки-«охотники», похожие на осьминогов, – комичны еще более. Идея спасения мира уже просто осточертела. Кун-фу гораздо меньше, чем в предыдущих частях, зато очень много фишек из второсортных фантастических боевиков про космические приключения (вроде какого-нибудь «Звездного пути» или «Энтерпрайза»). (Забавная деталь: 14-минутный эпизод сражения с машинами обошелся Warner Bros. в $40 млн., как, впрочем, и 17-минутный промо-ролик «Революции», в то время как весь бюджет первой «Матрицы» составлял $65 млн.) На фоне бластеров, звездолетов и выпадов левой ногой через голову имена персонажей, заимствованные из античной мифологии (Морфеус, Пифия, Персефона) и средневековой истории (Меровинг), выглядят нелепо. Остальное увидите сами. Впрочем, если вам требуется интересное и талантливое кино про «виртуальный мир», посмотрите лучше «Тринадцатый этаж» или «Нирвану». А «Матрица» – это не по адресу. Vlad Dracula