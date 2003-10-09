«Кто убил Помелу Роз?»: Рецензия Киноафиши

Два агента ФБР – Рипер и Буллит – приезжают в заштатный городок расследовать убийство некой Памелы Роуз. Местный шериф чинит им всяческие препоны, приказывая подчиненным, чтобы те никогда не говорили федералам «да». Еще шериф авторитетно заявляет, что за всю свою четырехнедельную карьеру ни разу не видел такого зверского убийства. Один из полицейских просит разрешения взглянуть на тело. На это шериф отвечает, что тело уже до некоторой степени разложилось и ароматом своим напоминает носки некоего Родриго, но только во сто крат сильнее. Услышавшего все это бедолагу выворачивает прямо на ботинки начальника. После этого за дело берутся Рипер и Буллит. Они пробуют на вкус разные субстанции, обнаруженные в комнате убитой, и приходят к выводу, что здесь замешано лекарство от геморроя. Одна тонкая ниточка выводит их к умственно отсталому воспитаннику Памелы, который не в состоянии даже твердо держать ложку. Другая ниточка ведет к местному квазимодо, работающему на радиостанции и публично заявляющему, что «ФБР расшифровывается как Фирма Безголовых Раздолбаев». У этого ди-джея тоже явно не все дома, зато у него дома есть мама, давно лишившаяся ума и занимающаяся кормежкой плюшевых зверушек. Да и шериф не просто так пакостит федералам – за его душой водится немало грешков. Он сговаривается с ведущим убить Рипера и Буллита, но все портит любовь: пока один из агентов крутит роман с подружкой Памелы, обрызгивая себя освежителем воздуха для туалетов и сочиняя небылицы про утиные гениталии, другой умильно смотрит, как шериф строит ему глазки и вообще выказывает всяческое желание поворковать тет-а-тет. Ну и тому подобная дурь. Конечно, закончится все отлично. Убийц Памелы Роуз – и по совместительству устроителей сексуальных оргий в козлиных масках – найдут и примерно накажут. Рипер и Буллит перестанут пререкаться и заделаются лучшими друзьями. Один из них даже подарит другому ключ, который при нажатии кнопки издаст характерный приятный звук. «О, спасибо, ты подарил мне музыкальный ключ». – «Да нет, это ключ от машины». ФБРовцев играют два французских комика, очень известных у себя на родине и совершенно неизвестных в России, – Кад (не путать с КАД – кольцевой автодорогой) и Оливье (не путать с одноименным салатом). Они же и сценарий написали. Фильм очень напоминает пародии Эцио Греджо («Молчание ветчины», «С пистолетом наголо»), только хуже. Во-первых, что-то уж чересчур много сортирного юмора. А во-вторых, дебилы какие-то не смешные. То есть вроде бы и пародируемые фильмы угадываются («Твин Пикс», «8 мм», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт», «Помни…» и т. д. и т. п. и пр. и др.), и гротеску достаточно, и ситуации комические – а почему-то в большинстве случаев не смешно. Даже трудно объяснить, за счет чего. Ну, жалко как-то все это в «Памеле Роуз» выходит, по-детски, туповато опять-таки. Нет совершенно никакой «изюминки», вот. А то, что двое сидевших рядом со мной… как бы это помягче выразиться… синефилов весь фильм смеялись, так они начали смеяться еще за пять минут до начала. Впрочем, кто знает, может это были Рипер и Буллит собственной персоной?..