«Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»: Рецензия Киноафиши

Рецензия от nyar

Почему каждый фильм все пытаются сравнить с другими фильмами??? Можно сравнивать сиквелы… но «пираты» - это претенциозно новое зрелище. Такого давно уже не было, и возможно, именно это и определило повышенный интерес к фильму…

Кто: Вербински и Брукхаймер. Говорить о втором, то же самое что орать …йо-хо-хо и бутылка рома, когда речь идет о пиратах. В таком случаи обратимся к Гору. Чем известен? Тем, что почти не испортил японский звонок и подарил нам бесконечно милого мексиканца – кому-то покажется скучно, а по-моему в самый раз. То, что Вербински в кресле режиссера обещает нам захватывающее зрелище в классическом духе «Острова сокровищ». Ну да хватит о тех, кого мы так и не увидим на экране.

Кем наслаждаться?(ну это каждый выбирает сам) но я начну по старшинству:

1 - Джеффри Раш (Барбосса)- правдоподобен, реалистичен и почему-то помешан на яблоках. А вообще не плохой оратор, два митинга за один фильм. Товарищи такое рвение оценили бы по достоинству!

- Джонни Депп (Джека Воробей) – этому человеку можно бесконечно петь дифирамбы, потому что его талант так же бесконечен. Принято считать, что украшение фильма – это женщина, но здесь – это Депп. Не буду комментировать эту роль, потому что здесь нужно смотреть. Только пару фактов: - если бы не закрытие проекта Терри Гиллиама, где Депп должен был сыграть спутника Дон Кихота, он бы возможно не отправился в плаванье с «пиратами Карибского моря». Слава пиратам!- создавая образ Спэрроу, он ориентировался на звезду рок-музыки Кита Ричардса. Но это была не прямая имитация, а скорее реверанс. Ведь пираты – это те же рокеры XVIII века.

3 - Орландо Блум (Уилл Тернер)- с самого своего рождения он уже играет роль, ведь его назвали в честь героя/героини Вирждинии Вульф. Он только скинул белый парик эльфа, распрощался со стилем милитари и уже примерил одежду пиратов, и кажется собрался примерить гардероб самого Париса. Еще немного и он вытеснит Фаррелла с роли Македонского. Но вернемся к пиратам. Как утверждает сам Блум, для него было счастьем сниматься с Джонни, а для кого это было бы не счастьем??? В фильме он принципиальный малый, уверенно бьет рукой по столу, утверждая, что не пират. Так же уверенно размахивает хвостикам в борьбе с другими пиратами, так помалу начинаешь верить, что этот хилый мальчик может быть кузнецом. В конце он выполнит свой долг перед капитаном, а его мятежное сердце пирата найдет успокоение в объятьях милой Элизабет.

4 - Кайра Найтли (Элизабет Суонн) – козырная дама пиратов, она внесла эстетику в фильм. Отважна, мила, и еще кодекс пиратов знает. Вот кого открыли нам карибы. Не понятно одно, почему она не играла саму королеву Амидалу. Куда ярче, чем Портмен и в мастерстве (о котором еще рано говорить) ей не уступает. Но теперь она будет блестеть как жемчуг, ведь ее следующая роль – сама королева Гвиневра (Джиневра) в средневеково-эпическом «Короле Артуре» того же Брукхаймера. Еще немного и она нагонит своего односельчанина Блума.

Теперь надо бы обратиться к сюжету и кратко пересказать его. Но я не буду этого делать. Скажу одно он в пиратском стиле. Единственное что странно для фильма такого масштаба – это ляп. Когда Воробья арестовали в первый раз. Ему на руки одели кандалы (это два браслета а по середине цепь) так вот наш Джек с легкостью перекидывает руки по обе стороны веревки и с такой же легкостью соскальзывает с нее, но фишка в том, что он соскакивает а конца веревки мы так и не видим, как в прочем и начало было привязано. Но это мелочь не испортит впечатления от захватывающей сцены, которая сразу за поворотом. Что до фрегатов, которые плавают в фильме – все настоящие в полный рост, так что всю съемочную группу укачало. А во время съемок вспыхнул самый настоящий пожар, потушили только через полчаса. Так что по динамике съемки не уступали фильму.

1- поправка пиратского кодекса:« ТЫ ЕЩЕ НЕ ПЬЯН, ЕСЛИ СПОСОБЕН ЛЕЖАТЬ НА ПОЛУ, НЕ ДЕРЖАСЬ ЗА НЕГО…» остальные шесть вы узнайте позже…