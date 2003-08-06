«Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни»: Рецензия Киноафиши

Прошлый фильм «Лара Крофт: расхитительница гробниц» стал хитом. И на этот раз крутая девица-археолог нас не разочаровала. Теперь миссия Лары - не допустить, чтобы плохой человек по имени Рисс нашел Ящик Пандоры, который спрятан в потайном месте, называемое Колыбелью жизни, и выпустил на землю зло. А в этом ей помогает ее экс-бойфренд Терри Шеридан, который это делает не по доброте душевной, а только из за того, что некая тайная организация МИ-6 обещала за это вытащить его из тюрьмы, находящейся в Казахстане (не понимаю, почему там шел снег как в Сибири, опять эти странные представления американцев по поводу наших военных в шапках-ушанках).

Как всегда Лара снаряжена всякими «штучками», да и сама держится в прекрасной форме и радует глаз не только мужчин, но и женщин. Оправляясь в путешествие с Ларой, мы побываем с ней в разных уголках мира: Греция, Лондон, Гонконг, Кения и т.д. По мере действия фильма мы как бы переходим из одного уровня в другой. Вообщем этот фильм в некотором смысле напоминает ту самую игру, откуда и вышла наша героиня.

Первый фильм показал нам Лару как профессионального археолога и бойца. В этой же части мы столкнемся с Ларой человеком. Сложные отношения с ее бывшим возлюбленным Терри покажут нам внутреннюю борьбу Лары-поборницы справедливости и любящей Лары. Кто победит?

По словам Анджелины Джоли перед съемками второй части ей приходилось так же немало тренироваться: учиться обращаться с оружием, изучать различные виды боев. Джоли пришлось не мало находится в воде, хотя она ее не любит. Все трюки Джоли выполняла сама (да даже эффектный трюк с прыжком на парашюте), кроме встречи с акулой (не разрешили продюсеры).

Идти на фильм или нет, каждый решает самостоятельно. Одни идут, чтобы посмотреть на сексуальную брюнетку с большими, чувственными губами (и не только), другие идут, чтобы посмотреть экшн.

Ждать ли нам Лару Крофт -3 не знаю. Но сама Джоли говорит, что сниматься в следующем фильме она согласится, если только он будет лучше предыдущего. Что ж, с этим нельзя не согласиться.