«Матрица: Перезагрузка»: Рецензия Киноафиши

Пресс-показ «Матрицы» в Питере стартовал на 30 минут раньше чем в Москве, поэтому можно считать, что 21 числа в Питере состоялась Российская премьера фильма. С чувством значимости сего события я и провел более двух часов в кресле кинотеатра, пытаясь вникнуть в лихо закрученный сюжет второй части на фоне бодрого кибер кун-фу. Завязка, как и во всех многобюджетных блокбастерах однотипна – человечеству грозит полное исчезновение. Машины бурят землю, что бы добраться до последнего оплота людской расы города Зеона. Кстати городишко еще тот, расположенный недалеко от ядра земли, имеет причудливую архитектуру и своеобразное население. Компьютерное моделирование города поражает не меньше, чем баталии во «Властелине колец». Именно в этом городе Совет, принимает решение отправить Нео с важной миссией спасти человечество. И начинается бешеный поток событий и сюжетных поворотов. На фоне кибер-единоборств мозг с трудом хочет проникать в сюжет, а если отойти от захватывающей картинки и представить себе о многообразном мире Матрицы, то становиться немного не по себе. Наверное, ни в одном ночном кошмаре программисты не вдели того, что удалось создать голливудским сценаристом. Матрица – это большая программа, в которой как оказалось, могут жить своей независимой жизнью еще множество различных программ. Приведения, вампиры, оборотни - это все сбой или ошибки в программе, злой вирус в лице переродившегося агента Смита, добрые и злые антивирусы и т.д. и т.п., зоопарк еще тот. Попробуйте себе представить, что в Вашем компьютере Word подрался с Bat-ом из за jpg-га Памелы Андерсон, который предпочитает проводить время с ICQ. Представили? Теперь умножьте масштаб в разы и добро пожаловать в мир Матрицы. Когда осознаешь всю глубину происходящих событий, то совсем по-другому воспринимаются некоторые вещи. Вы когда-нибудь видели, как целуются две программы? А прямой массаж сердца программы другой программой? Сходите это забавно :) В дополнение к сильному сценарию, что редко бывает в продолжениях, постановка фильма и компьютерные эффекты тоже выше всяких похвал. Фильм держит в напряжении все два часа, бои здесь более чем реалистичны, разнообразную восточную технику режиссер разбавил древним оружием в паре поединков. Идти и смотреть обязательно надо, фильм очень зрелищный и интересный