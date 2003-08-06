«Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни»: Рецензия Киноафиши

Рецензия нашего посетителя pill(а).

Да, мы ждали этого продолжения. Возможно не так, как остальные (продолжения) но ждали. Главная роль у Анжелини Джоли, а это говорит уже о многом. Она играла потерянную девочку, ставшей наркоманкой, в биографической драме, пациентку в психбольнице, в психологической драме, хакершу – оторву в культовом фильме… так можно продолжать и продолжать. То с какой легкостью она переходит от одной роли к другой действительно восхищает, но каким бы не был грим и сама роль, ее манеру игры трудно не узнать. Так и в продолжении нашумевшей Лары Крофт она блистает во всей красе. Будь то на коне, на скуторе или на мотоцикле – она везде своя и за каждое берется с такой страстью, словно это последнее, что она успеет в этой жизни.

Но, обратимся к фильму, концепция первой части просто до неприличия пялиться на нас с экрана. Но это ничего, если учесть что на вторую часть ходят те, кому понравилась первая. Обещанный ящик Пандоры но с легкой добавкой выдумки будет и не только он…

Начало фильма – моя большая греческая свадьба, которую прерывает землетрясение… ну а дальше все поехало по своим рельсам. Лара кратко объясняет нам, в чем тут дело, мужчина в шикарном костюме продолжает это объяснение но уже в свою пользу. А кричащая старушка в самолете, при озвучке которой явно без гелия не обошлось, кроме улыбки может вызвать только раздражение. Злодеи не слишком хитры, да и не страшны вовсе, поэтому хорошие выглядят с легкой приправкой гиперболы. Но все это исчезает, когда начинаешь следить за географическим масштабом фильма, а он действительно масштабен – Греция, Англия, Китай, Африка, я уже и не говорю о стихиях, в которые наша героиня с легкостью бросается – вода, воздух, земля… энджи они все твои!

Между делом мы узнаем, что наша героиня еще и любила целых 4 месяца, извиняюсь 5. Но теперь она выполняет волю самой королевы, с подачи ми6 и делает это так побондоновски, что кажется сейчас подлетит Aston Martin , но это джип и мы вновь с леди крофт. Единственный кричащий минус фильма – это попытка сбить темп драматическими сценами с воспоминаниями, но слава… режиссеру или скорее сценаристам их не много… да и сама героиня не особая охотница до слюней…

Кому смотреть: кто любит красоту, экзотику и авантюру. Смотрел все миссии или хотя бы последнего бонда – но это лучше…

Кому не смотреть: людям со склонностью к патриархату, и тем, кто устал от обилия компьютерных эффектов.