«Красный Дракон»: Рецензия Киноафиши

Д р а к о н – (от греч. drákon), в мифологии многих народов фантастический образ крылатого (иногда многоголового) огнедышащего змея. В Китае, Корее, Юго-Восточной Азии, Японии считался божеством воды, вызывающим плодородие, и позднее - символом власти. В Египте образ Дракона олицетворял силы мрака, побеждённые богом солнца Ра. В христианских легендах Дракона - образ злого духа. «Красный дракон» - приквел двух нашумевших триллеров «Молчание ягнят» и «Ганнибал», сценарием для которых послужили трилогия Томаса Харриса о докторе Лекторе, то есть события в Красном драконе предшествуют остальным. И герой Энтони Хопкинса еще только-только садится за решетку, чтобы начать звездную карьеру «консультанта по серийным убийцам»… Режиссер: Брэтт Ратнер (Brett Ratner) – заслуживший себе имя имя на криминально-авантюрных комедиях «Деньги решают все», «Час пик» и на мелодраме «Семьянин». Сценарий: Тэд Толли / Ted Tally (Оскар за «Молчание ягнят») В ролях: Энтони Хопкинс/ Anthony Hopkins (звезда двух предыдуще-последующих триллеров), Эдвард Нортон/ Edward Norton (Бойцовский клуб, Народ против Ларри Флинта), Ральф Файнс/ Ralph Fiennes (Английский пациент, Список Шиндлера), а также Харви Кейтель (Криминальное чтиво), Эмили Уатсон/ Emily Watson (Рассекая волны), др. Картина начинается с концерта симфонической музыки, в числе зрителей – сам доктор Лектор, он очень внимательно изучает одного из оркестрантов – упитанного виолончелиста. Светский вечер продолжается у него в доме, гости восхищаются великолепным вкусом изысканного блюда – мясного паштета. На вопрос дамы «что это за чудесное мясо?», хозяин с улыбкой отвечает: «если я скажу, вы не захотите это есть». Сразу после на виллу к доктору приходит агент ФБР Уилл Грэхэм (Эдвард Нортон) со своей догадкой о проводимом расследовании про маньяка-убийцу. Он уверен, что тем движет гастрономический интерес к человечине «Как же вы сами не догадались, доктор?» Ганнибал выходит из кабинета, а Грэхем обнаруживает кулинарную книгу, где рядом с одним из рецептов стоит пометка доктора «Сладкое мясо». Убийца разоблачен… но наносит упреждающий удар стилетом. В ответ он получает удар пучком стрел из своей коллекции… Оба участника кровавой сцены выживают. Первый начинает свое одиночное заточение. Второго не оставляет в покое служба, и он вынужден начать новое расследование, похожее по своей жестокости и массовости на дело доктора Лектора… И кто сможет догадаться о мотивах и схеме действия убийцы лучше, чем сам Ганнибал? - съемки картины начались 4 января 2002 года. - как уже было сказано, действие фильма разворачивается семью годами раньше, чем в "Молчании ягнят" и почти 20 годами ранее "Ганнибала". Поэтому перед создателями фильма встал вопрос о "омоложении" героя Хопкинса. Ходили слухи о применении компьютерных технологий для изменения внешности актера, однако они не оправдались - Хопкинс предстал перед зрителем в своем обычном виде, только более подтянутым - перед съемками он скинул несколько килограмм, чтобы выглядеть помоложе. - Решение о постановке фильма было принято мгновенно после удачного старта кровавого "Ганнибала". Причем решение это было безоговорочным. Отдельные эпизоды, отдельные линии картины доставляют настоящее удовольствие. Но впечатление в целом - скучно, совсем не триллер. События текут слишком плавно. Возьмем эпизод, когда начальник Нортона (в исполнении Харви Кейтеля) на совещании по поводу одного из убийств целого семейства, комментирует в момент, когда все кругом замерли в ужасе от просмотренных материалов дела: "Ну, что? Можно, конечно, и сопереживать, а можно и делом заняться". В таком вот нарочито обыденном подходе есть некоторый смысл. Эта размеренность, вскрытие причин поведения главного героя (которым является, конечно, вовсе не доктор, и даже не Грэхем, а совсем наоборот - герой Ральфа Файнса – «Дракон») – рождающееся сочувствие его тяжелому детству в доме жестокой бабушки, надежда на его исправление благодаря возникшему между ним и слепой девушкой (Эмили Уотсон) чувству, все это придает интерес и некий мелодраматический налет… Но мы ведь пришли за триллером, да? А кровь в жилах не стынет, нет, все слишком прозрачно! И даже куски зеркал в глазах жертв не помогают. Хотя, возможно, некоторый смысл в этом все же есть. Ты до конца не уверен, чем же вся эта закончится …