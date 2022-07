«Моя большая греческая свадьба»: Рецензия Киноафиши

Моя большая греческая свадьба / My Big Fat Greek Wedding В дословном переводе название ленты «Моя БОЛЬШАЯ И ТОЛСТАЯ греческая свадьба» - такой вот исконно русский эпитет скрыли в нашем прокате :) Свадьба – юридич., окончательный акт заключения брака, придающий последнему полную юридическую силу. В прежние времена различались три акта, имевшие в разные эпохи неодинаковое значение: договор о браке с родителями невесты, передача невесты и плотское соединение. Теперь свадьба, в юридическом смысле совпадает с венчанием (обрядом, сопровождающим заключение брака). Производство: Play Tone, США, 2002 Автор сценария: Ниа Вардалос / Nia Vardalos Режиссер: Джоэль Цвик / Joel Zwick В ролях: Ниа Вардалос / Nia Varddalos, Джон Корбетт / John Korbett, Майкл Константин/ Michael Constantine , Лэйни Казан / Lainie Kazan, Андреа Мартин, Andrea Martin, Джоэ Фатон / Joey Fotane Сюжет основан на истории девушки-гречанки, живущей в Чикаго со своей семьей. Она работает в ресторан отца, и не находит в жизни особенной радости. Зато находит много забавного в происходящем на ее глазах. Быт своей семьи, такой традиционный и надоевший.. Туле Портокалос уже 30, но она еще ни разу не была замужем. Хотя для греческой девушки это почти что старость, на чем не устает настаивать отец героини с тех самых пор, как ей исполнилось 16.. Тула хочет замуж, но она надеется на встречу с любовью, а не с еще одним греком, как мечтает ее семья. Потому решительно отвергает призывы отца поехать в Грецию на поиски мужа. Но заветная любовь никак не приходит к принципиальной гречанке, и жизнь в одиночестве остается скучной и бесцветной. И вот однажды, Туле доводится обслуживать в ресторане привлекательного клиента, который производит на нее буквально сногсшибательное впечатление. С момента этой встречи, девушка решает заняться своей судьбой. Ей удается заручиться поддержкой матери, и вместе они уговаривают отца разрешить ей посещать компьютерный класс в американском колледже. Через образование – к внешнему и внутреннему совершенству. В награду за успешную попытку поменять себя и свой мир, Тула получает еще один подарок от судьбы. Приглянувшийся ей красавчик обращает внимание на симпатичную сотрудницу туристической фирмы. Он с трудом узнает в ней неказистую девушку из маленького греческого ресторанчика. Герой - Ян Миллер оказывается преподавателем английского в старших классах, и к грекам он не имеет абсолютно никакого отношения. Вскорости избранник Тулы делает ей предложение, и теперь начинается самое интересное – девушке предстоит нелегкая задача добиться от отца согласия на брак с американцем, который, к тому же – убежденный вегетарианец. • Сюжет картины основан на автобиографии сценаристки и исполнителей главных ролей. Ниа Вардалос выходила замуж за Йана Гомеса в греческой православной церкви. • Ниа Вардалос первоначально готовила “Большую греческую свадьбу” как моно- спектакль для одной женщины-актрисы. • Пьеса превратилась в фильм после того, как жена Тома Хэнкса - Рита Уилсон прочитала её и показала мужу. • На свадьбе музыканты играют песню “All My Only Dreams”, которая звучала в другом фильме, спродюсированном Томом Хэнксом, “То, что ты делаешь” (над тем фильмом он работал также как сценарист, режиссер и актер). • Комедия помогла повысить продажи средства для мытья окон “Windex”, так как на экране звучит утверждение, что эта жидкость способна вылечить целый букет болезней. Ниа Вардалос включила упоминание о “Windex” в сценарий после того как её отец Константин поклялся, что это средство избавило его от бородавок на руках. Сценаристка, конечно, всё обыграла и преувеличила так, что “Windex” по утверждениям одного из героев помогает ещё и при облысении, и при псориазе. Теперь продажи средства резко возросли. • Успех ленты помогает и её создательнице. Недавно было объявлено, что с Нией Вардалос уже заключен контракт с семизначной суммой на съемки в фильме вновь по её сценарию “Конни и Карла делают Лос-Анджелес”. • Тема, поднимаемая в фильме очень актуальна для Америки и Западной Европы. Существует еще одна комедия на эту тему, Восток Есть Восток, в которой рассказана история пакистанской семьи, живущей в Лондоне • Картина "Моя большая греческая свадьба" буквально в первые же недели проката окупила потраченные на ее производство средства. По своей популярности она, пожалуй, превзошла другую романтическую комедию – "Миллионер поневоле", вышедшую на экраны немногим раньше. Эта лента, в основе которой – не менее волнующая любовная история, также завоевала большие симпатии американцев, которые за последнее время все больше предпочитают добрые комедии с ярко выраженным лирическим уклоном. Название фильма надолго отсрочило его просмотр. Я долго не решалась выдержать «еще одну американскую комедию». Однако, все что написано выше – правда, правда, и ничего, кроме правды. Я надеюсь, что, прочитав всю информацию о фильме, вы тоже заинтересуетесь ее просмотром. Эта милая непритязательная комедия заставляет искренне и много смеяться, оставляя доброе и улыбчивое впечатление.