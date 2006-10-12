«Дикость»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Майкл Дж. Бассетт, блистательно дебютировавший в кино картиной «На страже смерти», молчал несколько лет. Частенько такие перерывы приводят к каким-то новаторским решениям и, да простится мне этот трюизм, творческим взлетам, однако «Дикость» – пример из другой оперы. Точнее, конечно, совсем даже не оперы, а физиологического триллера.

С дебютным фильмом Бассетта «Дикость» роднит, пожалуй, только одно – невыносимая жестокость происходящего с человеческим телом. В остальном Wilderness до неприличия банальна. Группа подростков-заключенных, виновных в самоубийстве не выдержавшего издевательств сокамерника, прибывает на воспитательную терапию на необитаемый остров, который очень быстро оказывается перенаселенным разной степени эксцентричности персонажами. Самый эксцентричный – слетевший с катушек спецназовец, отец наложившего на себя руки узника, – рвет всех остальных собаками, перерезает глотки, сжигает заживо и отрубает головы, причем в мясорубку попадают вместе с прочими и ни в чем не повинные субъекты: лесной отшельник и несколько девиц из женской колонии, тоже проходящих перевоспитание на якобы безлюдном клочке земли. Сюжет о радикальном перевоспитании звериными челюстями, ножами и топорами на отделенной от основного мира небольшой территории кочует из одного дешевого и несуразного фантастического фильма в другой на протяжении уже нескольких десятилетий, и каждый год мы имеем счастие лицезреть по паре-тройке образчиков указанного жанра (это если не считать чисто «маниакальных» опусов, исчисляющихся уже десятками в год). «Дикость», в общем-то, не самый худший из них, – все-таки авторы время от времени стараются пришвартовать свой пьяный корабль к гавани «Повелителя мух», – однако совершенно непонятно, почему постановщик такого уровня, как Бассетт, взялся за подобное кино. И даже попытки несколько психологизировать кровавое месиво, которое Майкл Бассетт и его сценарист Дарио Полони замутили едва ли не с первых минут фильма, не слишком-то спасают ситуацию: визуализированным мыслям авторов «Дикости» о соотношении юридического наказания и абсолютного воздаяния, о тюремном лидерстве, женской власти и «вечной юности» нацизма не хватает ни четкости, ни последовательности, ни глубины, а персонажи, образно говоря, истекающие клюквенным соком, как-то не дают почувствовать, что же здесь имелось в виду, даже если что-то и впрямь имелось в виду. Скорее всего, впрочем, ничего «такого» и не было.

Vlad Dracula