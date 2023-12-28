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Три богатыря и Пуп Земли
анимация, приключения, семейный
Россия
28 декабря 2023
225
11
Напомнить
Мальчик и птица
анимация, аниме
Япония
7 декабря 2023
186
2
Напомнить
Ёлки 10
комедия
Россия
7 декабря 2023
74
23
Напомнить
Катастрофа
Фантастический триллер о кислотных дождях, истребляющих всё живое
драма, фантастика, триллер
Бельгия / Франция
9 ноября 2023
63
8
Напомнить
Шаг к мечте: Раз и навсегда
комедия, драма
Китай
16 ноября 2023
55
2
Напомнить
Тёща
Комедия о противостоянии тёщи и зятя с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях
комедия
Россия
30 ноября 2023
53
7
Напомнить
Гномы. Новогодний беспредел
ужасы
Норвегия
14 декабря 2023
42
6
Напомнить
Великолепная пятерка
анимация, семейный
Россия
28 декабря 2023
35
5
Напомнить
Кентервильское привидение
анимация, комедия
Канада / Великобритания
7 декабря 2023
32
5
Напомнить
В паутине
Корейская комедийная драма о взбалмошном режиссёре
комедия, драма
Южная Корея
9 ноября 2023
28
4
Напомнить
Моя ужасная сестра 2
Продолжение семейной комедии о сводных сёстрах
комедия
Россия
16 ноября 2023
28
7
Напомнить
My SHINee World
Фильм-концерт, посвященный 15-летию группы SHINee
концерт, документальный
Южная Корея
30 ноября 2023
25
0
Напомнить
Астрал. Сомния
Фильм ужасов о мире снов, в котором обитает сверхъестественная сущность
ужасы
США
16 ноября 2023
24
2
Напомнить
Наследник
Корейский триллер о молодом боксёре, которого находит его богатый отец
боевик, драма, триллер
Южная Корея
9 ноября 2023
24
2
Напомнить
Синдром
Триллер с Оксаной Акиньшиной об изменённом сознании после автомобильном аварии
триллер
Россия
9 ноября 2023
21
3
Напомнить
Игра в Пусане
Спортивная драма о баскетболистах-неудачниках, которые смогли победить
драма, спорт
Южная Корея
30 ноября 2023
21
1
Напомнить
Гардемарины 1787. Война
Продолжение культового проекта Светланы Дружининой с Дмитрием Харатьяном в главной роли
приключения
Россия
16 ноября 2023
17
1
Напомнить
Тигр 3
Шпионский боевик об агентах индийской разведки
боевик, приключения, триллер
Индия
12 ноября 2023
16
4
Напомнить
Мастер Кид
Китайский мультфильм о мальчике с необычным даром
анимация, фэнтези
Китай
9 ноября 2023
14
3
Напомнить
Легенда о самбо
Спортивная драма о советских мастерах боевых искусств
драма, приключения, биография, спорт
Россия
16 ноября 2023
12
1
Напомнить
Паранормальные явления. Другое измерение
Хоррор о команде разработчиков, которые играют в компьютерную игру с призраками
ужасы, детектив, триллер
Тайвань
30 ноября 2023
12
1
Напомнить
Феррари
драма, биография, исторический
США
21 декабря 2023
11
2
Напомнить
Нефариус
Хоррор о маньяке-демоне, приговорённом к смертной казни
ужасы, триллер
США
9 ноября 2023
11
5
Напомнить
Отпуск по-корейски
комедия, драма
Сингапур / Южная Корея
28 декабря 2023
11
0
Напомнить
Медведева против Медведевой
Документальный фильм о знаменитой фигуристке
документальный
Россия
23 ноября 2023
10
2
Напомнить
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейный
Россия
14 декабря 2023
10
1
Напомнить
Китти Киллер
Комедийный боевик о мощной команде женщин-убийц
боевик, комедия
Таиланд
23 ноября 2023
10
5
Напомнить
Волшебное приключение Да Винчи
Мультфильм о знаменитом итальянском изобретателе и его приключениях во Франции
приключения, анимация, комедия
Франция / Ирландия / США
30 ноября 2023
9
0
Напомнить
Чувства Анны
Фантастическая драма с Анной Михалковой о работнице шоколадной фабрики, которая слышит голоса пришельцев
фантастика, драма
Россия
9 ноября 2023
9
1
Напомнить
Бугимен. Начало легенды
Комедийный хоррор о семье, которой предстоит пройти ужасающий квест
приключения, комедия, ужасы
Испания / Уругвай
23 ноября 2023
9
1
Напомнить
Крылатая история
Мультфильм о приключениях изобретательного мотылька
анимация
Канада / Германия
9 ноября 2023
8
4
Напомнить
Год рождения
Комедийное фэнтези о молодом мечтателе и настоящих чудесах в провинциальном городе
фантастика, комедия
Россия
9 ноября 2023
8
1
Напомнить
Как заниматься сексом
Драма о трёх юных подругах, которые мечтают провести свои лучшие каникулы на Крите
драма
Австралия / Греция / Великобритания
9 ноября 2023
8
2
Напомнить
Папаша в бегах
Приключенческая комедия о молодом отце, который сбегает от своих обязанностей
комедия, мелодрама, приключения
Россия
16 ноября 2023
8
2
Напомнить
Брат 3
Боевик о грабителях-неудачниках, которые запускают вереницу разрушительных событий
боевик
Россия
23 ноября 2023
8
4
Напомнить
Животное
боевик, криминал, драма
Индия
1 декабря 2023
8
2
Напомнить
Новогодний шеф
комедия
Россия
14 декабря 2023
8
2
Напомнить
Белый список
Криминальная драма с Алексеем Серебряковым о расследовании самоубийства школьницы
криминал, драма, детектив
Россия
23 ноября 2023
7
1
Напомнить
Версаче
Документальный фильм о знаменитом итальянском модельере
документальный
Италия
16 ноября 2023
7
1
Напомнить
Супермозг
Мультфильм о приключениях школьника и инопланетян
боевик, приключения, анимация
ЮАР
16 ноября 2023
7
1
Напомнить
Большое маленькое приключение
Семейный мультфильм в лучших традициях «Истории игрушек»
анимация
Бельгия / Франция / Испания
23 ноября 2023
7
1
Напомнить
Хоккейные папы
Спортивный семейный фильм о том, на что готовы пойти родители ради своих детей
комедия, семейный, спорт
Россия
23 ноября 2023
7
0
Напомнить
Дунки
комедия, драма
Индия
22 декабря 2023
7
0
Напомнить
Проклятие дудочника
Фильм ужасов о древнем зле, вырвавшемся на свободу
ужасы
США
30 ноября 2023
7
4
Напомнить
Немая ярость
Боевик с Юэлем Киннаманом о безжалостной мести
боевик
США
30 ноября 2023
7
1
Напомнить
Книга решений
Французская комедия о незадачливом режиссёре, чья жизнь превращается в весёлый хаос
комедия, драма
Франция
16 ноября 2023
6
3
Напомнить
Дворец
Драма Романа Полански о пороках и странностях миллионеров
драма
Италия / Швейцария / Франция / Польша
23 ноября 2023
6
2
Напомнить
Принцесса и Колдун Алазар
Семейное фэнтези об удивительных и волшебных приключениях принца и принцессы
комедия, семейный, фэнтези
Чехия
9 ноября 2023
6
0
Напомнить
Дикое сердце
Семейный фильм о дружбе школьницы и дикой лошади
приключения, семейный
Германия
23 ноября 2023
5
0
Напомнить
Блондинка
Комедийная драма о девушке, чья счастливая жизнь в одночасье рушится
комедия, драма
Россия
30 ноября 2023
5
1
Напомнить
Секретарь Деда Мороза
Комедия о новогоднем чуде, которое случается в жизни самой невезучей девушки
комедия, семейный
Россия
30 ноября 2023
5
0
Напомнить
Вредная привычка
комедия
Россия
21 декабря 2023
4
1
Напомнить
Пропавшие в ночи
Фильм ужасов о шерифе, чьи преступления раскрываются самым неожиданным образом
ужасы
США
30 ноября 2023
4
0
Напомнить
Ангел мести
Европейская криминальная драма о захвате заложников
криминал, драма, триллер
Франция / Испания
9 ноября 2023
4
2
Напомнить
Тайна заколдованного зеркала
Семейное фэнтези о бесстрашной девочке, которая спасает мир от сил зла
приключения, комедия, семейный
Швеция
23 ноября 2023
4
0
Напомнить
Королевство зверей
Фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в животных
приключения, драма, фантастика
Франция
30 ноября 2023
4
0
Напомнить
Мистер и миссис Икс
комедия, музыка, мелодрама
Южная Корея
21 декабря 2023
4
1
Напомнить
Настоящий Дед Мороз
Семейная комедия о приключениях сына Деда Мороза в Москве
семейный, комедия
Россия
23 ноября 2023
3
1
Напомнить
Мастер и его муза
Биографическая драма о разрушительной силе любви
биография, драма, исторический
Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
9 ноября 2023
3
0
Напомнить
Кто не спрятался
ужасы
Канада / США
7 декабря 2023
3
0
Напомнить
Агент 044. Операция Гарни
комедия
Армения
9 ноября 2023
3
1
Напомнить
Честный развод. Бенефис
комедия
Россия
14 декабря 2023
3
2
Напомнить
Джестер
ужасы
США
21 декабря 2023
3
3
Напомнить
Крик. Ночь перед Рождеством
комедия, ужасы, детектив
США
28 декабря 2023
3
1
Напомнить
Идеальные друзья
комедия
Великобритания
28 декабря 2023
3
2
Напомнить
Призраки: Чужая жизнь
Детективный хоррор о сёстрах, переживших семейную трагедию
драма, ужасы, детектив
Малайзия
23 ноября 2023
3
1
Напомнить
13 пришествий дьявола
Триллер с Эмбер Хёрд о мальчике, одержимом дьяволом
триллер
Италия / США
23 ноября 2023
3
2
Напомнить
Шпион на всю голову
Комедийный триллер с Кевином Спейси о спецагенте, который должен устранить опасных преступников
боевик, триллер, драма, комедия
США
16 ноября 2023
3
1
Напомнить
Новый парень моей жены
Испанская комедия о мужчине, который нанимает профессионального соблазнителя, чтобы получить развод
комедия, мелодрама
Испания
9 ноября 2023
3
0
Напомнить
Контрабандистки
боевик, криминал
Южная Корея
14 декабря 2023
2
0
Напомнить
Шопоголики
Французская комедия о двух незадачливых друзьях, которые прячутся от кредиторов
комедия
Франция
30 ноября 2023
2
2
Напомнить
Одержимые злом
Хоррор о демоне, захватившем мирную деревушку
ужасы
Аргентина / Уругвай
9 ноября 2023
2
2
Напомнить
Великая магия
комедия, драма
Франция / Италия
21 декабря 2023
2
1
Напомнить
Задира
Драма о девочке-подростке, чья жизнь кардинально меняется с появлением блудного отца
комедия, драма
Великобритания
7 декабря 2023
2
2
Напомнить
Мини-мишки: Новые приключения
анимация
Россия
16 ноября 2023
2
4
Напомнить
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Комедийный детектив с Саймоном Пеггом о расследовании очень странного происшествия
комедия, детектив, фэнтези
Великобритания
23 ноября 2023
2
1
Напомнить
Ниша
Комедийная драма о начинающем экстрасенсе и его опасных врагах
драма, комедия
Россия
16 ноября 2023
2
0
Напомнить
Детектив Табо
Семейный фильм о мальчике из африканской деревушке и его мечте
семейный
Германия
16 ноября 2023
2
0
Напомнить
Пиковая дама
опера
Россия
12 ноября 2023
2
0
Напомнить
Бонни
Документальный фильм о легендарном голливудском кастинг-директоре
документальный
США
23 ноября 2023
2
0
Напомнить
Другие: Проклятие кукушки
триллер
Германия / Испания
7 декабря 2023
1
1
Напомнить
Я — медведь
семейный
Россия
28 декабря 2023
1
2
Напомнить
Костяной домик
криминал, ужасы, триллер
Великобритания
23 ноября 2023
1
0
Напомнить
Туман
Триллер о таинственном исчезновении сотрудников метеостанции
триллер
Россия
30 ноября 2023
1
0
Напомнить
Мужчина к Новому Году
комедия, мелодрама
Россия
14 декабря 2023
1
1
Напомнить
Долгожданный рассвет
драма
Италия
14 декабря 2023
1
0
Напомнить
Контроль
боевик, триллер
США
14 декабря 2023
1
1
Напомнить
Уцелевший
боевик, драма, военный
США
16 ноября 2023
1
0
Напомнить
Врата ада
ужасы, триллер
Ирландия
7 декабря 2023
1
0
Напомнить
Сталкер
ужасы, триллер
США
7 декабря 2023
1
1
Напомнить
Обрушение
Корейский экшн о жителях многоквартирного дома, который провалился под землю
боевик, комедия, драма
Южная Корея
23 ноября 2023
1
0
Напомнить
Вендиго – демон смерти
детектив, триллер
Таиланд
14 декабря 2023
0
1
Напомнить
Лунатики
драма
Россия
7 декабря 2023
0
2
Напомнить
Костолом
боевик, триллер
США
14 декабря 2023
0
1
Напомнить
Последний стрелок
драма
Великобритания
14 декабря 2023
0
1
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