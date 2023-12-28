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Самые ожидаемые фильмы 2023 года

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Три богатыря и Пуп Земли
Три богатыря и Пуп Земли
анимация, приключения, семейный Россия
28 декабря 2023
Мальчик и птица
Мальчик и птица
анимация, аниме Япония
7 декабря 2023
Ёлки 10
Ёлки 10
комедия Россия
7 декабря 2023
Катастрофа
Катастрофа Фантастический триллер о кислотных дождях, истребляющих всё живое
драма, фантастика, триллер Бельгия / Франция
9 ноября 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
Шаг к мечте: Раз и навсегда
комедия, драма Китай
16 ноября 2023
Тёща
Тёща Комедия о противостоянии тёщи и зятя с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях
комедия Россия
30 ноября 2023
Гномы. Новогодний беспредел
Гномы. Новогодний беспредел
ужасы Норвегия
14 декабря 2023
Великолепная пятерка
Великолепная пятерка
анимация, семейный Россия
28 декабря 2023
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
анимация, комедия Канада / Великобритания
7 декабря 2023
В паутине
В паутине Корейская комедийная драма о взбалмошном режиссёре
комедия, драма Южная Корея
9 ноября 2023
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2 Продолжение семейной комедии о сводных сёстрах
комедия Россия
16 ноября 2023
My SHINee World
My SHINee World Фильм-концерт, посвященный 15-летию группы SHINee
концерт, документальный Южная Корея
30 ноября 2023
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния Фильм ужасов о мире снов, в котором обитает сверхъестественная сущность
ужасы США
16 ноября 2023
Наследник
Наследник Корейский триллер о молодом боксёре, которого находит его богатый отец
боевик, драма, триллер Южная Корея
9 ноября 2023
Синдром
Синдром Триллер с Оксаной Акиньшиной об изменённом сознании после автомобильном аварии
триллер Россия
9 ноября 2023
Игра в Пусане
Игра в Пусане Спортивная драма о баскетболистах-неудачниках, которые смогли победить
драма, спорт Южная Корея
30 ноября 2023
Гардемарины 1787. Война
Гардемарины 1787. Война Продолжение культового проекта Светланы Дружининой с Дмитрием Харатьяном в главной роли
приключения Россия
16 ноября 2023
Тигр 3
Тигр 3 Шпионский боевик об агентах индийской разведки
боевик, приключения, триллер Индия
12 ноября 2023
Мастер Кид
Мастер Кид Китайский мультфильм о мальчике с необычным даром
анимация, фэнтези Китай
9 ноября 2023
Легенда о самбо
Легенда о самбо Спортивная драма о советских мастерах боевых искусств
драма, приключения, биография, спорт Россия
16 ноября 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение Хоррор о команде разработчиков, которые играют в компьютерную игру с призраками
ужасы, детектив, триллер Тайвань
30 ноября 2023
Феррари
Феррари
драма, биография, исторический США
21 декабря 2023
Нефариус
Нефариус Хоррор о маньяке-демоне, приговорённом к смертной казни
ужасы, триллер США
9 ноября 2023
Отпуск по-корейски
Отпуск по-корейски
комедия, драма Сингапур / Южная Корея
28 декабря 2023
Медведева против Медведевой
Медведева против Медведевой Документальный фильм о знаменитой фигуристке
документальный Россия
23 ноября 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейный Россия
14 декабря 2023
Китти Киллер
Китти Киллер Комедийный боевик о мощной команде женщин-убийц
боевик, комедия Таиланд
23 ноября 2023
Волшебное приключение Да Винчи
Волшебное приключение Да Винчи Мультфильм о знаменитом итальянском изобретателе и его приключениях во Франции
приключения, анимация, комедия Франция / Ирландия / США
30 ноября 2023
Чувства Анны
Чувства Анны Фантастическая драма с Анной Михалковой о работнице шоколадной фабрики, которая слышит голоса пришельцев
фантастика, драма Россия
9 ноября 2023
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды Комедийный хоррор о семье, которой предстоит пройти ужасающий квест
приключения, комедия, ужасы Испания / Уругвай
23 ноября 2023
Крылатая история
Крылатая история Мультфильм о приключениях изобретательного мотылька
анимация Канада / Германия
9 ноября 2023
Год рождения
Год рождения Комедийное фэнтези о молодом мечтателе и настоящих чудесах в провинциальном городе
фантастика, комедия Россия
9 ноября 2023
Как заниматься сексом
Как заниматься сексом Драма о трёх юных подругах, которые мечтают провести свои лучшие каникулы на Крите
драма Австралия / Греция / Великобритания
9 ноября 2023
Папаша в бегах
Папаша в бегах Приключенческая комедия о молодом отце, который сбегает от своих обязанностей
комедия, мелодрама, приключения Россия
16 ноября 2023
Брат 3
Брат 3 Боевик о грабителях-неудачниках, которые запускают вереницу разрушительных событий
боевик Россия
23 ноября 2023
Животное
Животное
боевик, криминал, драма Индия
1 декабря 2023
Новогодний шеф
Новогодний шеф
комедия Россия
14 декабря 2023
Белый список
Белый список Криминальная драма с Алексеем Серебряковым о расследовании самоубийства школьницы
криминал, драма, детектив Россия
23 ноября 2023
Версаче
Версаче Документальный фильм о знаменитом итальянском модельере
документальный Италия
16 ноября 2023
Супермозг
Супермозг Мультфильм о приключениях школьника и инопланетян
боевик, приключения, анимация ЮАР
16 ноября 2023
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение Семейный мультфильм в лучших традициях «Истории игрушек»
анимация Бельгия / Франция / Испания
23 ноября 2023
Хоккейные папы
Хоккейные папы Спортивный семейный фильм о том, на что готовы пойти родители ради своих детей
комедия, семейный, спорт Россия
23 ноября 2023
Дунки
Дунки
комедия, драма Индия
22 декабря 2023
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника Фильм ужасов о древнем зле, вырвавшемся на свободу
ужасы США
30 ноября 2023
Немая ярость
Немая ярость Боевик с Юэлем Киннаманом о безжалостной мести
боевик США
30 ноября 2023
Книга решений
Книга решений Французская комедия о незадачливом режиссёре, чья жизнь превращается в весёлый хаос
комедия, драма Франция
16 ноября 2023
Дворец
Дворец Драма Романа Полански о пороках и странностях миллионеров
драма Италия / Швейцария / Франция / Польша
23 ноября 2023
Принцесса и Колдун Алазар
Принцесса и Колдун Алазар Семейное фэнтези об удивительных и волшебных приключениях принца и принцессы
комедия, семейный, фэнтези Чехия
9 ноября 2023
Дикое сердце
Дикое сердце Семейный фильм о дружбе школьницы и дикой лошади
приключения, семейный Германия
23 ноября 2023
Блондинка
Блондинка Комедийная драма о девушке, чья счастливая жизнь в одночасье рушится
комедия, драма Россия
30 ноября 2023
Секретарь Деда Мороза
Секретарь Деда Мороза Комедия о новогоднем чуде, которое случается в жизни самой невезучей девушки
комедия, семейный Россия
30 ноября 2023
Вредная привычка
Вредная привычка
комедия Россия
21 декабря 2023
Пропавшие в ночи
Пропавшие в ночи Фильм ужасов о шерифе, чьи преступления раскрываются самым неожиданным образом
ужасы США
30 ноября 2023
Ангел мести
Ангел мести Европейская криминальная драма о захвате заложников
криминал, драма, триллер Франция / Испания
9 ноября 2023
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала Семейное фэнтези о бесстрашной девочке, которая спасает мир от сил зла
приключения, комедия, семейный Швеция
23 ноября 2023
Королевство зверей
Королевство зверей Фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в животных
приключения, драма, фантастика Франция
30 ноября 2023
Мистер и миссис Икс
Мистер и миссис Икс
комедия, музыка, мелодрама Южная Корея
21 декабря 2023
Настоящий Дед Мороз
Настоящий Дед Мороз Семейная комедия о приключениях сына Деда Мороза в Москве
семейный, комедия Россия
23 ноября 2023
Мастер и его муза
Мастер и его муза Биографическая драма о разрушительной силе любви
биография, драма, исторический Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
9 ноября 2023
Кто не спрятался
Кто не спрятался
ужасы Канада / США
7 декабря 2023
Агент 044. Операция Гарни
Агент 044. Операция Гарни
комедия Армения
9 ноября 2023
Честный развод. Бенефис
Честный развод. Бенефис
комедия Россия
14 декабря 2023
Джестер
Джестер
ужасы США
21 декабря 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
Крик. Ночь перед Рождеством
комедия, ужасы, детектив США
28 декабря 2023
Идеальные друзья
Идеальные друзья
комедия Великобритания
28 декабря 2023
Призраки: Чужая жизнь
Призраки: Чужая жизнь Детективный хоррор о сёстрах, переживших семейную трагедию
драма, ужасы, детектив Малайзия
23 ноября 2023
13 пришествий дьявола
13 пришествий дьявола Триллер с Эмбер Хёрд о мальчике, одержимом дьяволом
триллер Италия / США
23 ноября 2023
Шпион на всю голову
Шпион на всю голову Комедийный триллер с Кевином Спейси о спецагенте, который должен устранить опасных преступников
боевик, триллер, драма, комедия США
16 ноября 2023
Новый парень моей жены
Новый парень моей жены Испанская комедия о мужчине, который нанимает профессионального соблазнителя, чтобы получить развод
комедия, мелодрама Испания
9 ноября 2023
Контрабандистки
Контрабандистки
боевик, криминал Южная Корея
14 декабря 2023
Шопоголики
Шопоголики Французская комедия о двух незадачливых друзьях, которые прячутся от кредиторов
комедия Франция
30 ноября 2023
Одержимые злом
Одержимые злом Хоррор о демоне, захватившем мирную деревушку
ужасы Аргентина / Уругвай
9 ноября 2023
Великая магия
Великая магия
комедия, драма Франция / Италия
21 декабря 2023
Задира
Задира Драма о девочке-подростке, чья жизнь кардинально меняется с появлением блудного отца
комедия, драма Великобритания
7 декабря 2023
Мини-мишки: Новые приключения
Мини-мишки: Новые приключения
анимация Россия
16 ноября 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Нандор Фодор и говорящий мангуст Комедийный детектив с Саймоном Пеггом о расследовании очень странного происшествия
комедия, детектив, фэнтези Великобритания
23 ноября 2023
Ниша
Ниша Комедийная драма о начинающем экстрасенсе и его опасных врагах
драма, комедия Россия
16 ноября 2023
Детектив Табо
Детектив Табо Семейный фильм о мальчике из африканской деревушке и его мечте
семейный Германия
16 ноября 2023
Пиковая дама
Пиковая дама
опера Россия
12 ноября 2023
Бонни
Бонни Документальный фильм о легендарном голливудском кастинг-директоре
документальный США
23 ноября 2023
Другие: Проклятие кукушки
Другие: Проклятие кукушки
триллер Германия / Испания
7 декабря 2023
Я — медведь
Я — медведь
семейный Россия
28 декабря 2023
Костяной домик
Костяной домик
криминал, ужасы, триллер Великобритания
23 ноября 2023
Туман
Туман Триллер о таинственном исчезновении сотрудников метеостанции
триллер Россия
30 ноября 2023
Мужчина к Новому Году
комедия, мелодрама Россия
14 декабря 2023
Долгожданный рассвет
Долгожданный рассвет
драма Италия
14 декабря 2023
Контроль
Контроль
боевик, триллер США
14 декабря 2023
Уцелевший
Уцелевший
боевик, драма, военный США
16 ноября 2023
Врата ада
Врата ада
ужасы, триллер Ирландия
7 декабря 2023
Сталкер
Сталкер
ужасы, триллер США
7 декабря 2023
Обрушение
Обрушение Корейский экшн о жителях многоквартирного дома, который провалился под землю
боевик, комедия, драма Южная Корея
23 ноября 2023
Вендиго – демон смерти
Вендиго – демон смерти
детектив, триллер Таиланд
14 декабря 2023
Лунатики
Лунатики
драма Россия
7 декабря 2023
Костолом
Костолом
боевик, триллер США
14 декабря 2023
Последний стрелок
драма Великобритания
14 декабря 2023
Все 2023 2024 2025 2026
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
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