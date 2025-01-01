Меню
Премьеры фильмов ноября 2027 года
18 ноября 2027
Детектив Мурзилка
семейный
2027, Россия
0
0
Напомнить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
Синий джинн — лишь выдумка Disney? Почему в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина» он красного цвета
Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату
Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
