15 апреля 2027
Весельчак У
фэнтези, семейный 2027, Россия
29 апреля 2027
Ханна
военный, драма 2027, Россия
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
