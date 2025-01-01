Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Премьеры 2026 Премьеры марта 2026

Премьеры фильмов марта 2026 года

Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
19 марта 2026
Домовенок Кузя 2
комедия, семейный, фэнтези 2026, Россия
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
анимация 2026, Россия
Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше