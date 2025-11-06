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Премьеры фильмов ноября 2025 года

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6 ноября 2025
Худо в перьях
Худо в перьях
драма 2025, Великобритания
13 ноября 2025
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер 2025, США
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
семейный, фэнтези 2025, Россия
20 ноября 2025
Авиатор
Авиатор
фантастика 2024, Россия
27 ноября 2025
Есть только миг
комедия 2025, Россия
Космическая собака Лида
комедия, фантастика 2025, Россия
Найти короля
приключения, драма, фантастика 2024, Южная Корея
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Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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