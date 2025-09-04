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боевик, мелодрама, триллер
2025, Россия
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Колбаса
комедия
2025, Россия
9
5
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Сказки тёмного леса
сказка
2025, Россия
7
4
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Хайди. Моя хитрая рысь
анимация
2024, Германия
1
5
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Пятачок. Кровь и жёлуди
ужасы
2025, Великобритания
1
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Детки: Инструкция не прилагается
комедия
2024, Испания
1
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Гигант
драма, спорт
2025, США
0
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Детка на драйве
триллер
2025, США
0
2
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Омерзительная четвёрка
криминал, драма, триллер
2021, Китай
0
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Токсичный мститель
боевик, приключения, комедия
2025, США
1
0
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Астрал. Поместье ужаса
ужасы
2024, Мексика
0
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На высоте страха
Обнаружив сверхъестественный метеорит, девушка-геолог борется за выживание в суровой местности после крушения ее вертолета
драма, детектив, фантастика
2025, Грузия / Нидерланды
0
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11 сентября 2025
Дракула
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
10
1
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Выживший
драма, триллер
2024, США
4
6
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Беги
комедия, криминал
2025, Россия
4
5
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Семейное счастье
драма
2025, Россия
5
3
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Сомния: Обитель кошмаров
драма, ужасы, фантастика
2024, США
2
1
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Зверопоезд
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
1
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18 сентября 2025
Клёвый УLove
Три подруги в активном поиске оказываются на соревновании по спортивной рыбалке
комедия, мелодрама
2025, Россия
7
8
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Долгая прогулка
ужасы
2025, США
8
2
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Ходжа Насреддин
приключения, анимация, комедия
2024, Казахстан / Россия / Турция / Узбекистан
5
6
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Пункт назначения: Смертельная игра
ужасы
2025, Новая Зеландия / Парагвай
0
1
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Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
0
0
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25 сентября 2025
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
18
4
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Воображаемый друг
ужасы
2024, США
9
4
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Мокрячок Попай
ужасы
2025, США
7
1
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Филателия
комедия, драма
2024, Россия
4
3
Билеты
Нахимовцы 2. Янтарный берег
приключения, семейный
2024, Россия
4
2
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Незнакомцы: Часть вторая
ужасы, детектив
2025, Словакия / Испания / Великобритания / США
3
2
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Нескромные
комедия
2025, США
1
2
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Цвета времени
комедия, криминал, драма
2025, Франция
1
1
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Альфа
драма
2025, Франция / Бельгия
0
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Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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