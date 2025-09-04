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Премьеры фильмов сентября 2025 года

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4 сентября 2025
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боевик, мелодрама, триллер 2025, Россия
Колбаса
Колбаса
комедия 2025, Россия
Сказки тёмного леса
Сказки тёмного леса
сказка 2025, Россия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
анимация 2024, Германия
Пятачок. Кровь и жёлуди
Пятачок. Кровь и жёлуди
ужасы 2025, Великобритания
Детки: Инструкция не прилагается
Детки: Инструкция не прилагается
комедия 2024, Испания
Гигант
драма, спорт 2025, США
Детка на драйве
Детка на драйве
триллер 2025, США
Омерзительная четвёрка
Омерзительная четвёрка
криминал, драма, триллер 2021, Китай
Токсичный мститель
Токсичный мститель
боевик, приключения, комедия 2025, США
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
ужасы 2024, Мексика
На высоте страха
На высоте страха Обнаружив сверхъестественный метеорит, девушка-геолог борется за выживание в суровой местности после крушения ее вертолета
драма, детектив, фантастика 2025, Грузия / Нидерланды
11 сентября 2025
Дракула
Дракула
мелодрама, фэнтези, ужасы 2025, Франция
Выживший
драма, триллер 2024, США
Беги
Беги
комедия, криминал 2025, Россия
Семейное счастье
Семейное счастье
драма 2025, Россия
Билеты
Сомния: Обитель кошмаров
Сомния: Обитель кошмаров
драма, ужасы, фантастика 2024, США
Зверопоезд
Зверопоезд
боевик, анимация, комедия 2025, Франция
18 сентября 2025
Клёвый УLove
Клёвый УLove Три подруги в активном поиске оказываются на соревновании по спортивной рыбалке
комедия, мелодрама 2025, Россия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
ужасы 2025, США
Ходжа Насреддин
Ходжа Насреддин
приключения, анимация, комедия 2024, Казахстан / Россия / Турция / Узбекистан
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
ужасы 2025, Новая Зеландия / Парагвай
Альтер
Альтер
боевик, фантастика 2025, Канада
25 сентября 2025
Август
Август
драма, исторический, военный 2025, Россия
Воображаемый друг
Воображаемый друг
ужасы 2024, США
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
ужасы 2025, США
Филателия
комедия, драма 2024, Россия
Билеты
Нахимовцы 2. Янтарный берег
приключения, семейный 2024, Россия
Незнакомцы: Часть вторая
Незнакомцы: Часть вторая
ужасы, детектив 2025, Словакия / Испания / Великобритания / США
Нескромные
комедия 2025, США
Цвета времени
Цвета времени
комедия, криминал, драма 2025, Франция
Альфа
Альфа
драма 2025, Франция / Бельгия
Билеты
Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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