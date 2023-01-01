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Премьеры фильмов января 2023 года

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Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 января 2023
Чебурашка
семейный 2022, Россия
5 января 2023
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2023, Россия
Фабельманы
Фабельманы
драма 2022, США
12 января 2023
The Nightingale
The Nightingale
драма, военный, исторический 2021, США
Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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