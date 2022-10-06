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6 октября 2022
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер
2021, США / Финляндия
100
7
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Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
35
7
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Тень Караваджо
биография, исторический
2021, Италия / Франция
2
2
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Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
0
2
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Дыхание
2022, Россия
0
2
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13 октября 2022
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
59
1
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Нуучча
драма
2021, Россия
4
3
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Пассажиры ночи
драма
2022, Франция
3
1
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Сказка для старых
драма, криминал
2021, Россия
1
2
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20 октября 2022
Черный Адам
боевик, фантастика
2022, США
86
4
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Декабрь
драма, биография
2022, Россия
6
2
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Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
2
1
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27 октября 2022
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
5
2
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Мармадюк
анимация
2021, США
6
0
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Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
2
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Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
2
1
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Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал
2021, США / Таиланд
1
1
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Dark Harvest
боевик, триллер
2022, США
0
2
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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