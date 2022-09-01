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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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1 сентября 2022
Флай
Танцевальная драма о необычном перевоспитании преступников
драма
2021, Германия
15
5
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Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
12
3
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Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
3
1
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Царство против разбойников
анимация
2022, Россия
2
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Дети тьмы
триллер
2021, Великобритания
0
1
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8 сентября 2022
МЫ
фантастика
2021, Россия
20
9
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Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
4
2
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Жребий
ужасы
2022, США
3
2
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Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
4
0
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Тихое озеро
боевик, драма, ужасы
2022, США
1
2
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Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
0
2
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15 сентября 2022
Не говори никому
триллер, ужасы
2022, Дания / Нидерланды
8
2
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Кэт
драма
2022, Россия
1
1
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Поехали!
комедия
2022, Франция
0
0
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22 сентября 2022
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер
2022, США
7
2
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Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
3
2
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Экспресс
комедия, драма
2022, Россия
0
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29 сентября 2022
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
4
1
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Исповедь
драма
2021, США
2
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Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
1
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Эра выживания
приключения, драма, фантастика
2022, Литва / Франция / Бельгия
0
0
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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