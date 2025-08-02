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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Фантастика 2024

Рейтинг американских сериалов в жанре фантастика 2024 года

Люди Икс '97
1 Люди Икс '97
анимация, боевик, фантастика, приключения 2024, США
9.8
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Это все Агата
2 Это все Агата
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения 2024, США
9.3
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Дюна: Пророчество
3 Дюна: Пророчество
драма, фантастика 2024, США
8.8
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