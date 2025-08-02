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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Мелодрама 2016

Рейтинг американских сериалов в жанре мелодрама 2016 года

Это мы
1 Это мы
драма, комедия, мелодрама 2016, США
8.0
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Завтра не наступит
2 Завтра не наступит
комедия, мелодрама 2016, США
7.6
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Развод
3 Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.9
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Подчинение
4 Подчинение
мелодрама, детектив 2016, США
6.1
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Коллекция
5 Коллекция
драма, семейный, мелодрама 2016, США
5.8
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