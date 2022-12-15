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Рейтинг американских сериалов в жанре мелодрама

Как я встретил вашу маму
1 Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
8.9
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Однажды в сказке
2 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
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Проект Минди
3 Проект Минди
комедия, мелодрама 2012, США
8.6
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Оборотень
4 Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.5
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Милые обманщицы
5 Милые обманщицы
мелодрама, триллер, детектив 2010, США
8.4
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Секс в другом городе: Поколение Q
6 Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама 2019, США
8.4
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Друзья
7 Друзья
комедия, мелодрама 1994, США
8.2
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Необыкновенный плейлист Зои
8 Необыкновенный плейлист Зои
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США
8.2
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В поиске
9 В поиске
драма, комедия, мелодрама 2014, США
8.2
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Чужестранка
10 Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика 2014, США
8.1
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Это мы
11 Это мы
драма, комедия, мелодрама 2016, США
8.0
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Любовницы
12 Любовницы
драма, мелодрама 2013, США
8.0
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Анатомия страсти
13 Анатомия страсти
драма, мелодрама 2005, США
7.9
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Ты — воплощение порока
14 Ты — воплощение порока
драма, комедия, мелодрама 2014, США
7.9
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Ты
15 Ты
драма, мелодрама, триллер 2018, США
7.8
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Древние
16 Древние
драма, мелодрама, мистика 2013, США
7.8
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Дневники вампира
17 Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика 2009, США
7.8
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Большой рот
18 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
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Настоящая кровь
19 Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика 2008, США
7.8
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Девочки
20 Девочки
драма, мелодрама 2012, США
7.7
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Мне это не нравится
21 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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Царство
22 Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
7.6
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От «А» до «Я»
23 От «А» до «Я»
комедия, мелодрама 2014, США
7.6
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Наследие
24 Наследие
драма, мелодрама, мистика 2018, США
7.6
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Современная любовь
25 Современная любовь
комедия, мелодрама 2019, США
7.5
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Юная
26 Юная
комедия, мелодрама 2015, США
7.5
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Сплетница
27 Сплетница
драма, мелодрама 2007, США
7.5
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Секс в большом городе
28 Секс в большом городе
драма, комедия, мелодрама 1998, США
7.3
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В поисках Аляски
29 В поисках Аляски
драма, мелодрама 2019, США
7.2
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Милые обманщицы: Перфекционистки
30 Милые обманщицы: Перфекционистки
драма, мелодрама 2019, США
7.2
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Мужчина ищет женщину
31 Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама 2015, США
7.1
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Джентльмен Джек
32 Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический 2019, США
6.9
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Любовники
33 Любовники
драма, мелодрама 2014, США
6.9
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Развод
34 Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.9
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Новенькая
35 Новенькая
комедия, мелодрама 2011, США
6.9
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Детективное агенство
36 Детективное агенство "Лунный свет"
комедия, детектив, мелодрама 1985, США
6.7
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Династия
37 Династия
драма, семейный, мелодрама 2017, США
6.6
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Неуклюжая
38 Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама 2011, США
6.6
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Пожарная часть 19
39 Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
6.5
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С любовью, Виктор
40 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Жирным шрифтом
41 Жирным шрифтом
драма, мелодрама 2017, США
6.3
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Розуэлл, Нью-Мексико
42 Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика 2019, США
5.9
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С прицепом
43 С прицепом
драма, комедия, мелодрама 2017, США
5.4
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Беги
44 Беги
комедия, мелодрама, триллер 2020, США
5.2
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Рами
45 Рами
комедия, драма, мелодрама 2019, США
3.8
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