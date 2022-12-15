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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Мелодрама
Рейтинг американских сериалов в жанре мелодрама
Топ 1000
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В прокате
Сериалы
1
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
8.9
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2
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
8.7
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3
Проект Минди
комедия, мелодрама
2012, США
8.6
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4
Оборотень
драма, мелодрама, мистика
2011, США
8.5
Оцените
5
Милые обманщицы
мелодрама, триллер, детектив
2010, США
8.4
Оцените
6
Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама
2019, США
8.4
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7
Друзья
комедия, мелодрама
1994, США
8.2
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8
Необыкновенный плейлист Зои
комедия, мюзикл, мелодрама
2020, США
8.2
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9
В поиске
драма, комедия, мелодрама
2014, США
8.2
Оцените
10
Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.1
Оцените
11
Это мы
драма, комедия, мелодрама
2016, США
8.0
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12
Любовницы
драма, мелодрама
2013, США
8.0
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13
Анатомия страсти
драма, мелодрама
2005, США
7.9
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14
Ты — воплощение порока
драма, комедия, мелодрама
2014, США
7.9
Оцените
15
Ты
драма, мелодрама, триллер
2018, США
7.8
Оцените
16
Древние
драма, мелодрама, мистика
2013, США
7.8
Оцените
17
Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика
2009, США
7.8
Оцените
18
Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, США
7.8
Оцените
19
Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика
2008, США
7.8
Оцените
20
Девочки
драма, мелодрама
2012, США
7.7
Оцените
21
Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика
2020, США
7.6
Оцените
22
Царство
драма, мелодрама, исторический
2013, США
7.6
Оцените
23
От «А» до «Я»
комедия, мелодрама
2014, США
7.6
Оцените
24
Наследие
драма, мелодрама, мистика
2018, США
7.6
Оцените
25
Современная любовь
комедия, мелодрама
2019, США
7.5
Оцените
26
Юная
комедия, мелодрама
2015, США
7.5
Оцените
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27
Сплетница
драма, мелодрама
2007, США
7.5
Оцените
28
Секс в большом городе
драма, комедия, мелодрама
1998, США
7.3
Оцените
29
В поисках Аляски
драма, мелодрама
2019, США
7.2
Оцените
30
Милые обманщицы: Перфекционистки
драма, мелодрама
2019, США
7.2
Оцените
31
Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама
2015, США
7.1
Оцените
32
Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический
2019, США
6.9
Оцените
33
Любовники
драма, мелодрама
2014, США
6.9
Оцените
34
Развод
драма, комедия, мелодрама
2016, США
6.9
Оцените
35
Новенькая
комедия, мелодрама
2011, США
6.9
Оцените
36
Детективное агенство "Лунный свет"
комедия, детектив, мелодрама
1985, США
6.7
Оцените
37
Династия
драма, семейный, мелодрама
2017, США
6.6
Оцените
38
Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама
2011, США
6.6
Оцените
39
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама
2018, США
6.5
Оцените
Смотреть онлайн
40
С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама
2020, США
6.4
Оцените
41
Жирным шрифтом
драма, мелодрама
2017, США
6.3
Оцените
Смотреть онлайн
42
Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика
2019, США
5.9
Оцените
43
С прицепом
драма, комедия, мелодрама
2017, США
5.4
Оцените
44
Беги
комедия, мелодрама, триллер
2020, США
5.2
Оцените
45
Рами
комедия, драма, мелодрама
2019, США
3.8
Оцените
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