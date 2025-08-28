Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг сериалов
США
Ужасы
2025
Рейтинг американских сериалов в жанре ужасы 2025 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Институт
триллер, ужасы
2025, США
9.4
Оцените
2
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер
2025, США
8.4
Оцените
Жанр
анимация
аниме
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
семейный
спорт
телешоу
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Южная Корея
Япония
Год
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1993
1990
1989
1986
1985
1971
1963
Применить
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года
Лучшие сериалы 2023 года
Лучшие сериалы 2022 года
Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
850
Аватар 3: Огонь и пепел
27 декабря 2025
524
Чебурашка 2
1 января 2026
307
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
28 августа 2025
114
Три богатыря и свет клином
25 декабря 2025
100
Всеведущий читатель
4 сентября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Июньская полынь
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Дикий робот
8.8
Начало
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667