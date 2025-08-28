Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Ужасы 2025

Рейтинг американских сериалов в жанре ужасы 2025 года

Институт
1 Институт
триллер, ужасы 2025, США
9.4
Оцените
Чужой: Земля
2 Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер 2025, США
8.4
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
850
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
524
Чебурашка 2 1 января 2026
307
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях 28 августа 2025
114
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
100
Всеведущий читатель 4 сентября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Июньская полынь
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Дикий робот
8.8
Начало
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше