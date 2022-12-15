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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Ужасы 2015

Рейтинг американских сериалов в жанре ужасы 2015 года

Я — зомби
1 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Эш против зловещих мертвецов
2 Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
7.9
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Крик
3 Крик
ужасы, детектив 2015, США
7.7
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Бойтесь ходячих мертвецов
4 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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