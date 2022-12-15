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США
Ужасы
Рейтинг американских сериалов в жанре ужасы
Топ 1000
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В прокате
Сериалы
1
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
8.6
Оцените
2
Ангел
драма, боевик, ужасы
1999, США
8.5
Оцените
3
Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы
2019, США
8.2
Оцените
4
Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика
2016, США
8.2
Оцените
5
Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы
2010, США
7.9
Оцените
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6
Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы
2015, США
7.9
Оцените
7
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы
2016, США
7.8
Оцените
8
Королевство
ужасы, триллер, исторический
2019, США/Корея
7.8
Оцените
9
Чужак
драма, криминал, ужасы
2020, США
7.8
Оцените
10
Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы
2017, США
7.8
Оцените
11
Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер
2011, США
7.8
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12
Штамм
драма, ужасы, триллер
2014, США
7.7
Оцените
13
Крик
ужасы, детектив
2015, США
7.7
Оцените
14
Константин
драма, боевик, ужасы
2014, США
7.5
Оцените
15
Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн
2016, США
7.4
Оцените
16
Черное лето
драма, боевик, ужасы
2019, США
7.3
Оцените
17
Нация Z
боевик, ужасы, фантастика
2014, США
7.3
Оцените
18
Болотная тварь
драма, боевик, ужасы
2019, США
7.2
Оцените
19
Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер
2014, США
7.1
Оцените
20
Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы
2019, США
7.0
Оцените
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21
Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы
2017, США
7.0
Оцените
22
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер
2013, США
7.0
Оцените
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23
Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы
2015, США
6.8
Оцените
24
Дом с прислугой
драма, ужасы, триллер
2019, США
6.7
Оцените
25
Касл-Рок
драма, ужасы, триллер
2018, США
6.6
Оцените
26
Река
драма, ужасы, мистика
2012, США
6.6
Оцените
27
Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика
2020, США
6.4
Оцените
28
Ганнибал
драма, криминал, ужасы
2013, США
6.4
Оцените
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29
Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер
2018, США
6.3
Оцените
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30
Предания
драма, ужасы, детектив
2017, США
6.3
Оцените
31
Сумеречная зона
драма, ужасы
2019, США
6.2
Оцените
32
Вампирские войны
драма, ужасы, фантастика
2019, США
6.0
Оцените
33
Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы
2019, США
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер
2018, США
5.4
Оцените
35
Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы
2019, США
5.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
36
Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер
2018, США
5.3
Оцените
37
Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер
2013, США
5.1
Оцените
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38
Комната 104
драма, ужасы, триллер
2017, США
4.2
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