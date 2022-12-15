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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Ужасы

Рейтинг американских сериалов в жанре ужасы

Я — зомби
1 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Ангел
2 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Карнивал Роу
3 Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.2
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Изгоняющий дьявола
4 Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика 2016, США
8.2
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Ходячие мертвецы
5 Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
7.9
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Эш против зловещих мертвецов
6 Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
7.9
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Ван Хельсинг
7 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Королевство
8 Королевство
ужасы, триллер, исторический 2019, США/Корея
7.8
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Чужак
9 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Диета из Санта-Клариты
10 Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы 2017, США
7.8
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Американская история ужасов
11 Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер 2011, США
7.8
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Штамм
12 Штамм
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.7
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Крик
13 Крик
ужасы, детектив 2015, США
7.7
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Константин
14 Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
7.5
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Вайнона Эрп
15 Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн 2016, США
7.4
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Черное лето
16 Черное лето
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.3
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Нация Z
17 Нация Z
боевик, ужасы, фантастика 2014, США
7.3
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Болотная тварь
18 Болотная тварь
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.2
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Ребенок Розмари
19 Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.1
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Чем мы заняты в тени
20 Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы 2019, США
7.0
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Лемони Сникет: 33 несчастья
21 Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
7.0
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Хемлок Гроув
22 Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
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Бойтесь ходячих мертвецов
23 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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Дом с прислугой
24 Дом с прислугой
драма, ужасы, триллер 2019, США
6.7
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Касл-Рок
25 Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.6
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Река
26 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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Страшные сказки: Город ангелов
27 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Ганнибал
28 Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.4
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Легкий как перышко
29 Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.3
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Предания
30 Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
6.3
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Сумеречная зона
31 Сумеречная зона
драма, ужасы 2019, США
6.2
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Вампирские войны
32 Вампирские войны
драма, ужасы, фантастика 2019, США
6.0
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Боишься ли ты темноты?
33 Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы 2019, США
5.7
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Судная ночь
34 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Калейдоскоп ужасов
35 Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы 2019, США
5.3
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Призраки дома на холме
36 Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер 2018, США
5.3
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Мотель Бейтса
37 Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
5.1
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Комната 104
38 Комната 104
драма, ужасы, триллер 2017, США
4.2
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