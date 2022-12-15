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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Фэнтези

Рейтинг американских сериалов в жанре фэнтези

Аватар: Легенда об Аанге
1 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
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Однажды в сказке
2 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
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Хроники Шаннары
3 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Игра престолов
4 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
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По ту сторону изгороди
5 По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив 2014, США
8.3
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Ведьмак
6 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
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Рапунцель: Новая история
7 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
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Карнивал Роу
8 Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.2
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Легенда о Корре
9 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
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Благие знамения
10 Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
8.1
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Легенда об искателе
11 Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези 2008, США
8.0
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Леденящие душу приключения Сабрины
12 Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика 2018, США
7.9
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Зена — королева воинов
13 Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези 1995, США
7.9
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Большой рот
14 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
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Принц драконов
15 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
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Говорящая с призраками
16 Говорящая с призраками
драма, фэнтези 2005, США
7.8
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Ангелы в Америке
17 Ангелы в Америке
драма, фэнтези 2003, США
7.8
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Ключи Локков
18 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
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Хэппи
19 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
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Монашка-воин
20 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
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Охотники на троллей
21 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
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Десятое королевство
22 Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези 2000, США
7.5
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Бесконечный поезд
23 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
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Волшебники
24 Волшебники
драма, приключения, фэнтези 2015, США
7.3
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Мужчина ищет женщину
25 Мужчина ищет женщину
комедия, фэнтези, мелодрама 2015, США
7.1
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Разочарование
26 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
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Хильда
27 Хильда
приключения, детский, фэнтези 2018, США
6.9
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Тайный орден
28 Тайный орден
драма, фэнтези, мистика 2019, США
6.9
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Очень странные дела
29 Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика 2016, США
6.7
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Защитник
30 Защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, США
6.6
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Отмена
31 Отмена
драма, комедия, фэнтези 2019, США
6.4
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Кастлвания
32 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
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Письмо королю
33 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Сумеречные охотники
34 Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
6.1
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Дом совы
35 Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
6.0
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Аванпост
36 Аванпост
драма, фэнтези, мистика 2018, США
5.8
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Боишься ли ты темноты?
37 Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы 2019, США
5.7
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Скрестив мечи
38 Скрестив мечи
комедия, фэнтези 2020, США
5.5
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Драконы и всадники Олуха
39 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
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