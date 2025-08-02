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Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2025 года

Хорошая американская семья
1 Хорошая американская семья
драма 2025, США
9.8
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Гангстерленд
2 Гангстерленд
драма, криминал 2025, США
9.8
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Дом Давида
3 Дом Давида
драма 2025, США
9.8
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