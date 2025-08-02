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Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2024 года

Большой потенциал
1 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Сегун
2 Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.8
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Пингвин
3 Пингвин
драма, криминал 2024, США
9.8
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Дюна: Пророчество
4 Дюна: Пророчество
драма, фантастика 2024, США
8.8
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