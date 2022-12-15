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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2020

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2020 года

Незнакомка
1 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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911: Одинокая звезда
2 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
3 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Звездный путь: Пикар
4 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Чужак
5 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Перри Мейсон
6 Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.8
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Ключи Локков
7 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
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В ночь
8 В ночь
драма, фантастика, триллер 2020, США
7.7
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Защищая Джейкоба
9 Защищая Джейкоба
драма, триллер 2020, США
7.7
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Я никогда не…
10 Я никогда не…
драма, комедия 2020, США
7.6
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Мне это не нравится
11 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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И повсюду тлеют пожары
12 И повсюду тлеют пожары
драма, семейный 2020, США
7.5
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Неортодоксальная
13 Неортодоксальная
драма 2020, США
7.3
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Домой засветло
14 Домой засветло
драма, детектив 2020, США
7.2
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Голливуд
15 Голливуд
драма 2020, США
7.1
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Охотники
16 Охотники
драма 2020, США
7.1
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Последний танец
17 Последний танец
драма, спорт 2020, США
7.0
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Мессия
18 Мессия
драма, триллер, детектив 2020, США
7.0
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Сквозь снег
19 Сквозь снег
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.9
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Дивный новый мир
20 Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
6.8
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Допрос
21 Допрос
драма, криминал 2020, США
6.7
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Великая
22 Великая
драма, комедия, исторический 2020, США
6.7
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Рассказы из Петли
23 Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
6.6
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Мисс Скарлет и Герцог
24 Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
6.5
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Цепляясь за лед
25 Цепляясь за лед
драма, спорт 2020, США
6.5
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С любовью, Виктор
26 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Страшные сказки: Город ангелов
27 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Родина: Форт Салем
28 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
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Родители года
29 Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.3
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Письмо королю
30 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Послания из другого мира
31 Послания из другого мира
драма 2020, США
5.4
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Кайфтаун
32 Кайфтаун
драма, криминал 2020, США
5.2
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