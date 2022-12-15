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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2016

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2016 года

Корона
1 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Граница
2 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Хроники Шаннары
3 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Белая ворона
4 Белая ворона
драма, комедия 2016, США
8.6
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Однажды ночью
5 Однажды ночью
драма, криминал 2016, США
8.6
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Американская история преступлений
6 Американская история преступлений
драма, криминал 2016, США
8.4
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По волчьим законам
7 По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.3
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Изгоняющий дьявола
8 Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика 2016, США
8.2
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Путешественники
9 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Это мы
10 Это мы
драма, комедия, мелодрама 2016, США
8.0
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Мир дикого запада
11 Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
7.9
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Ван Хельсинг
12 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Стартап
13 Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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Хэп и Леонард
14 Хэп и Леонард
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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ОА
15 ОА
драма, фантастика, детектив 2016, США
7.6
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Корпорация
16 Корпорация
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.6
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Атланта
17 Атланта
драма, комедия, мюзикл 2016, США
7.4
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Вайнона Эрп
18 Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн 2016, США
7.4
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Легенды завтрашнего дня
19 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Булл
20 Булл
драма, криминал 2016, США
7.2
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Последний кандидат
21 Последний кандидат
драма, триллер 2016, США
7.2
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Радиоволна
22 Радиоволна
драма, криминал, фантастика 2016, США
7.2
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3%
23 3%
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.1
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Миллиарды
24 Миллиарды
драма, криминал 2016, США
7.0
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Голиаф
25 Голиаф
драма, криминал 2016, США
7.0
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Хорошее поведение
26 Хорошее поведение
драма, криминал 2016, США
7.0
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Люцифер
27 Люцифер
драма, криминал, мистика 2016, США
6.9
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Развод
28 Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.9
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Очень странные дела
29 Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика 2016, США
6.7
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Все к лучшему
30 Все к лучшему
драма, комедия, семейный 2016, США
6.6
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11.22.63
31 11.22.63
драма, фантастика, детектив 2016, США
6.3
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Сумеречные охотники
32 Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
6.1
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