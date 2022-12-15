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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2015

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2015 года

Лучше звоните Солу
1 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.7
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Я — зомби
2 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Сорвиголова
3 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
4 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Бэкстром
5 Бэкстром
драма, комедия, криминал 2015, США
8.0
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12 обезьян
6 12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
7.8
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Последнее королевство
7 Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.8
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С Значит Семья
8 С Значит Семья
комедия, драма, анимация 2015, США/Франция/Канада
7.8
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Германия 83/86/89
9 Германия 83/86/89
драма, боевик, триллер 2015, США
7.8
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Покажите мне героя
10 Покажите мне героя
драма, криминал, исторический 2015, США
7.8
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Медики Чикаго
11 Медики Чикаго
драма 2015, США
7.7
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Типа счастье
12 Типа счастье
драма, комедия 2015, США
7.6
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Восьмое чувство
13 Восьмое чувство
драма, фантастика, триллер 2015, США
7.5
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Тайны и ложь
14 Тайны и ложь
драма, криминал, триллер 2015, США
7.5
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Мистер Робот
15 Мистер Робот
драма, криминал, триллер 2015, США
7.3
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Патриот
16 Патриот
драма, комедия 2015, США
7.3
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Водолей
17 Водолей
драма, криминал 2015, США
7.3
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Ты, я и конец света
18 Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика 2015, Великобритания/США
7.3
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Волшебники
19 Волшебники
драма, приключения, фэнтези 2015, США
7.3
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Супергерл
20 Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
7.1
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Сосны
21 Сосны
драма, фантастика, детектив 2015, США
7.0
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Человек в высоком замке
22 Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер 2015, США
6.9
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Бойтесь ходячих мертвецов
23 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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З: начало всего
24 З: начало всего
драма 2015, США
6.8
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Люди
25 Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
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Герои: Возрождение
26 Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика 2015, США
6.6
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