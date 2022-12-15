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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2014

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2014 года

Черные паруса
1 Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
9.2
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Фарго
2 Фарго
драма, криминал 2014, США
9.0
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Конь БоДжек
3 Конь БоДжек
драма, комедия 2014, США
8.5
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Больница Никербокер
4 Больница Никербокер
драма 2014, США
8.5
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Вечность
5 Вечность
драма, криминал, мистика 2014, США
8.5
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Как избежать наказания за убийство
6 Как избежать наказания за убийство
драма, триллер 2014, США
8.4
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Оставленные
7 Оставленные
драма, фантастика, триллер 2014, США
8.3
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По ту сторону изгороди
8 По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив 2014, США
8.3
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Настоящий детектив
9 Настоящий детектив
драма, криминал, триллер 2014, США
8.2
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В поиске
10 В поиске
драма, комедия, мелодрама 2014, США
8.2
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Марко Поло
11 Марко Поло
драма, боевик, приключения 2014, США
8.2
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Гудини
12 Гудини
драма 2014, США
8.1
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Флэш
13 Флэш
драма, боевик, фантастика 2014, США
7.9
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Ты — воплощение порока
14 Ты — воплощение порока
драма, комедия, мелодрама 2014, США
7.9
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Истории Райли
15 Истории Райли
драма, комедия, семейный 2014, США
7.8
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Штамм
16 Штамм
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.7
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Готэм
17 Готэм
драма, боевик, криминал 2014, США
7.7
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Полиция Чикаго
18 Полиция Чикаго
драма, криминал 2014, США
7.5
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Константин
19 Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
7.5
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Босх
20 Босх
драма, криминал, детектив 2014, США
7.3
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Скорпион
21 Скорпион
драма, боевик, триллер 2014, США
7.3
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Ребенок Розмари
22 Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.1
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Череп и кости
23 Череп и кости
драма, боевик, приключения 2014, США
7.0
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Любовники
24 Любовники
драма, мелодрама 2014, США
6.9
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Королевство
25 Королевство
драма, семейный, спорт 2014, США
6.9
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Остановись и гори
26 Остановись и гори
драма 2014, США
6.7
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