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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2012

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2012 года

Обитель лжи
1 Обитель лжи
драма, комедия 2012, США
8.1
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Элементарно
2 Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
7.8
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Девочки
3 Девочки
драма, мелодрама 2012, США
7.7
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Предчувствие
4 Предчувствие
драма, криминал 2012, США
7.7
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Чикаго в огне
5 Чикаго в огне
драма, боевик 2012, США
7.5
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Стрела
6 Стрела
драма, боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Мужчины в деле
7 Мужчины в деле
драма, комедия 2012, США
6.9
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Река
8 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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