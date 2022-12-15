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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Драма 2009

Рейтинг американских сериалов в жанре драма 2009 года

Белый воротничок
1 Белый воротничок
драма, комедия, криминал 2009, США
8.3
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Касл
2 Касл
драма, криминал 2009, США
8.1
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Обмани меня
3 Обмани меня
драма, криминал, детектив 2009, США
8.0
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Дневники вампира
4 Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика 2009, США
7.8
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Вспомни, что будет
5 Вспомни, что будет
драма, криминал, фантастика 2009, США
7.7
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Гимнастки
6 Гимнастки
драма, комедия, спорт 2009, США
6.2
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