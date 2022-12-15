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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Криминал 2020

Рейтинг американских сериалов в жанре криминал 2020 года

Незнакомка
1 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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911: Одинокая звезда
2 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
3 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Чужак
4 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Перри Мейсон
5 Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.8
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Допрос
6 Допрос
драма, криминал 2020, США
6.7
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Мисс Скарлет и Герцог
7 Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
6.5
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Король тигров: Убийство, хаос и безумие
8 Король тигров: Убийство, хаос и безумие
криминал 2020, США
6.1
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Кайфтаун
9 Кайфтаун
драма, криминал 2020, США
5.2
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