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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Криминал 2017

Рейтинг американских сериалов в жанре криминал 2017 года

Озарк
1 Озарк
драма, криминал, триллер 2017, США
8.5
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Каратель
2 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Ривердэйл
3 Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
8.0
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Амнезия
4 Амнезия
криминал, триллер 2017, США
7.8
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Хэппи
5 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
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Мистер Мерседес
6 Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер 2017, США
7.5
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Грешница
7 Грешница
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Американский вандал
8 Американский вандал
комедия, криминал 2017, США
7.3
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В розыске
9 В розыске
драма, боевик, криминал 2017, США
7.3
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Охотник за разумом
10 Охотник за разумом
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Железный кулак
11 Железный кулак
драма, криминал, фантастика 2017, США
7.2
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Двойка
12 Двойка
драма, криминал 2017, США
7.1
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Снегопад
13 Снегопад
драма, криминал 2017, США
7.0
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