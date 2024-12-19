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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Криминал 2015

Рейтинг американских сериалов в жанре криминал 2015 года

Лучше звоните Солу
1 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.8
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Я — зомби
2 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.7
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Джессика Джонс
3 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Сорвиголова
4 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
5 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Бэкстром
6 Бэкстром
драма, комедия, криминал 2015, США
8.0
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Покажите мне героя
7 Покажите мне героя
драма, криминал, исторический 2015, США
7.8
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Тайны и ложь
8 Тайны и ложь
драма, криминал, триллер 2015, США
7.5
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Тайны миллиардера
9 Тайны миллиардера
криминал, детектив, документальный 2015, США
7.5
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Мистер Робот
10 Мистер Робот
драма, криминал, триллер 2015, США
7.3
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Водолей
11 Водолей
драма, криминал 2015, США
7.3
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Батл Крик
12 Батл Крик
драма, комедия, криминал 2015, США
7.2
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CSI: Киберпространство
13 CSI: Киберпространство
драма, боевик, криминал 2015, США
6.9
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