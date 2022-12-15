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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Комедия 2018

Рейтинг американских сериалов в жанре комедия 2018 года

Крайний космос
1 Крайний космос
комедия, приключения, фантастика 2018, США
7.8
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Барри
2 Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
7.7
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Хорошие девчонки
3 Хорошие девчонки
драма, комедия, криминал 2018, США
7.3
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Миллион мелочей
4 Миллион мелочей
драма, комедия 2018, США
7.1
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Решала
5 Решала
драма, комедия, криминал 2018, США
7.1
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Патрик Мелроуз
6 Патрик Мелроуз
драма, комедия 2018, США
7.1
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Полиция Парадайз
7 Полиция Парадайз
комедия, криминал, анимация 2018, США
7.0
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Разочарование
8 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
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Маньяк
9 Маньяк
драма, комедия, фантастика 2018, США
6.9
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Кто есть Америка?
10 Кто есть Америка?
комедия 2018, США
6.9
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У меня на районе
11 У меня на районе
драма, комедия, криминал 2018, США
6.8
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Соседство
12 Соседство
комедия, семейный 2018, США
6.3
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Кобра Кай
13 Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
6.3
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Курс биологии
14 Курс биологии
комедия 2018, США
6.3
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Повзрослевшие
15 Повзрослевшие
комедия 2018, США
5.8
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Шучу
16 Шучу
драма, комедия 2018, США
5.8
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Ненасытная
17 Ненасытная
драма, комедия 2018, США
5.8
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